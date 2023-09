L’Apple Store en ligne est fermé

Des nouveaux produits dans quelques heures !

Mac4Ever retransmettra et commentera, comme d'habitude, cet événement en direct (format texte et images) et en français. Vous pourrez même réagir en direct dans notre tchat dédié !



Comme la dernière fois, on oublie l'adresse Keynote.Mac4Ever.com et la page spéciale dans nos applications : désormais, tout se fera ici, sur le site, dans le flux d'actualité vous n'avez rien de spécial à faire !



A ce soir, 19H précise sur Mac4Ever !

Depuis sa création, la boutique en ligne d'Apple est en effet une des rares à fermer ses portes pour l'ajout du moindre produit. Véritable nécessité technique ou commerciale ?Entre rumeurs et spéculations,. Vraisemblablement, elle pourrait y ajouter des versions USB-C de certains de ses accessoires comme les AirPods Pro.. Il serait toutefois possible que le mois d’octobre soit chargé en annonces : les premiers Mac M3 et un iPad Air. Il faudrait en revanche attendre mi-2024 pour l’iPad Pro M3.