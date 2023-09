Combien d'iPhone reste-il au catalogue de l'Apple Store ? (un indice : beaucoup)

faisant disparaitre certains modèles. En 2023, elle en garde un peu moins que l'année dernière et baissant également très légèrement ses prix.Ainsi, on trouve l' iPhone 13 à partir de 749 euros (en 128, 256, 512 Go et six coloris, soit) l' iPhone 14 à partir de 869 euros (normal ou Plus , en 128, 256 ou 512 Go et six coloris, soit) et l' iPhone SE 3 à partir de 529 euros (en 64, 128, 256 Go et trois coloris, soit).On notera au passage que lemini a disparu de la carte, comme cela était pressenti...En effet, il n'y a plus d'iPhone 13 mini au catalogue !A cela, on ajoute les iPhone 15 et iPhone 15 Pro. Les premiers sont disponibles dès 969 euros, en 2 versions, 5 coloris et 128, 256 ou 512 Go (soit) ; les iPhone 15 Pro disponibles dès 1229 euros, 4 coloris et 128, 256, 512 Go ou 1 To (soit) ; les iPhone 15 Pro Max disponibles dès 1479 euros, 4 coloris et 256, 512 Go ou 1 To (soit)., et ce, sur un large éventail de prix allant de 529 euros pour l'iPhone SE en 64Go (contre 559 euros l’année dernière) à 1979 euros pour l’iPhone 15 Pro Max 1To (contre 2 129 euros l’année dernière pour l'iPhone 14 Pro Max 1To ).