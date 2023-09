Disparition imminente de l'iPhone 13 mini avec l'arrivée de l'iPhone 15 ?

Bye-bye l'iPhone mini ?

Des ventes trop décevantes

L'iPhone mini a débarqué avec les iPhone 12 en 2020 avec son format compact et sa dalle de 5,4 pouces et a été suivi l'année suivante par l' iPhone 13 mini . Si ce type de format semblait être plébiscité par de potentiels acheteurs, l'appareil était certainement trop cher et disposait d'une autonomie un peu trop faible.et devrait continuer sur cette voie avec les iPhone 15 . Il se pourrait toutefois qu'Apple décide de le retirer totalement avec l'arrivée de la nouvelle gamme. En effet, les ventes sont franchement basses (moins de 3% des ventes d'iPhone 13 aux US au premier trimestre 2022 selon une étude américaine ) et les stocks semblent faibles aux US dans les Apple Store actuellement (en France, ce modèle reste toutefois disponible sans attente).Avec l'arrivée des iPhone 15, Apple pourrait ainsi conserver l'iPhone 13 de base comme modèle d'entrée de gamme en sus de l'iPhone SE, et décider de totalement retirer l'iPhone 12 ainsi que l'iPhone 13 mini du catalogue.