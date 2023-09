L'USB-C de l'iPhone 15 se traine à 480 Mb/s (USB 2.0)

iPhone 15 : de l'USB-C, oui mais en USB 2.0

iPhone 15 Pro à gauche, iPhone 15 à droite

Des débits d'un autre temps

Comme sur les iPad avant eux,, ce qui permettra aux utilisateurs de n'embarquer qu'un seul câble lorsqu'il s'agira de faire le plein de leurs différents appareils Apple (tout du moins si vous disposez de modèles récents et des nouveaux AirPods Pro 2 USB-C), à l'exception évidemment de l'Apple Watch qui nécessite son petit galet de charge magnétique.Attention toutefois,. Ce qui implique malheureusement que les iPhone 15 et iPhone 15 Plus dotés de la puce A16 Bionic s'en tiennent à l'USB 2.0, comme l'indique clairement la fiche technique officielle sur le site d'Apple.Avec l'iPhone 15, Apple nous refait donc le coup de l'iPad 10 , avec(ce que permettait déjà le Lightning) pour des débits réels ne dépassant pas les 30/40 Mo/s avec le vent dans le dos. Si vous comptiez mettre à profit ce nouveau port USB-C pour obtenir des débits importants en filaire (tout le monde n'en aura pas l'usage, bien entendu), vous pouvez oublier, ou vous fendre d'un iPhone 15 Pro ou Pro Max. Merci l'étagement de gamme, si cher à Apple. Dans un monde parfait, l'iPhone 15 serait en USB-C à 10 Gb/s, et les versions Pro en Thunderbolt 4 ou USB4 à 40 Gb/s, mais ce n'est pas la voie choisie par Cupertino.