Le port USB-C de l'iPad 10 se traine à 480 Mb/s (USB 2.0) !

Un port USB-C limité

Un facteur limitant pour certains utilisateurs

votre prochain ordinateur n'est pas un ordinateur

L'étagement de ses gammes est un sacerdoce chez Apple. Ainsi, si l'iPad 10 rejoint le reste de la gamme en profitant d'un port USB-C, cela restera le plus lent des iPad sur ce point. En effet,, soit des débits de 480 Mb/s maximum, ce que permettait déjà le Lightning. Aucune évolution sur ce point donc. l'iPad Air 4 et l'iPad mini 6 proposent quant à eux un port USB-C à 5 Gb/s, l'iPad Air 5 un port USB-C à 10 Gb/s, et les iPad Pro M1/M2 un port USB/C/Thunderbolt culminant à 40 Gb/s. Apple se garde d'ailleurs bien d'indiquer clairement la vitesse du port USB-C de l'iPad 10 au sein de la fiche technique de la tablette.De nombreux utilisateurs ne verront pas la différence, certes. Mais ceux qui utilisent leurs iPad comme machine principale (selon les vœux de Cupertino, souvenez-vous,. En effet, iPadOS permet de prendre en charge les disques durs/SSD externes et clés USB afin de transférer des données (ou même de travailler directement depuis un support externe, pour certaines applications, ce qui peut être salvateur si le stockage interne de la tablette n'est pas suffisant), mais les débits de l'USB 2.0 ne seront pas forcément assez élevés pour travailler dans de bonnes conditions. Après le Pencil Gen1, l'USB-C en USB 2.0 confirme le rang de parent pauvre de la gamme pour l'iPad 10 (dont vous pouvez retrouver notre test sur cette page ), qui est pourtant vendu à un tarif nettement plus élevé de 589 euros, pour une machine embarquant seulement 64 Go de stockage interne. Dommage !