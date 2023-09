Pas de changement de prix pour protéger son iPhone 15 avec AppleCare

Des tarifs inchangés

Comment y souscrire ?

d'obtenir le remboursement du produit ou garder le produit et obtenir du vendeur ou du fabricant un remboursement partiel dans les deux ans suivant la découverte d’un vice caché, conformément au Code civil français

Ainsi pour assurer son iPhone 15 avec un AppleCare+ de base, il vous en coûtera donc : de 8,99 €/mois pour un an ou 169€ pour un an. Pour les autres modèles de cette année, la facture sera de 9,99€ /mois (pour un an) ou 199 € (pour 2 ans) pour un iPhone 15 Plus et enfin de 11,99€ /mois (pour un an) ou 229 € (pour 2 ans) pour un iPhone 15 Pro / ou un iPhone 15 Pro Max Mais d'un autre côté,, avec une assistance technique et une garantie matérielle couvrant un nombre illimité d’incidents relevant de dommages accidentels. Comme les autres années, il faudra débourser 29 € de sa poche pour les dommages affectant l’écran ou le dos en verre, et 99 € pour tout autre type de dommages accidentels.Selon la police d’assurance souscrite, on pourra même bénéficier d’une. La garantie s’applique à compter de laPour y souscrire, plusieurs possibilités s'offrent à vous :. Le plus simple est de passer justement par l'iPhone dans l'app Réglages > Général > Informations, puis sélectionnez Ajouter une couverture AppleCare+ (on peut aussi souscrire en ligne ou par téléphone).Notons qu'en, Apple Care+ s'ajoute aux garantiesen matière de réparation ou de remplacement -sans frais- des produits non conformes au contrat de vente dans les deux ans suivant leur livraison. Apple précise d'ailleurs qu'il est possible