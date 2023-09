Ces fonctions de l'iPhone 15 qui sont aussi disponibles sur d'anciens modèles !

Mode Portrait avec Mise au point et Contrôle de la profondeur

Apple a ainsi présenté le Mode Portrait avec Mise au point et Contrôle de la profondeur, une fonction pratique permettant de faire la mise au point sur un second visage après coup., et que cela fonctionne même avec d'anciens clichés de votre photothèque pris avec le mode Portrait (il faut passer par l'optionet toucher un autre endroit du cliché)., qui enregistrera automatiquement les données nécessaires afin de faire varier les différents paramètres lors d'une photo comprenant des visages (cela fonctionne aussi pour les chien et les chats) lors d'une prise de vue avec le capteur principal. Ces nouveaux iPhone sont également les seuls à pouvoir prendre un cliché en 24 mégapixels avec le capteur principal afin d'obtenir un bon équilibre entre détails et luminosité.. Ces appareils étant équipés de la même puce A16 Bionic que les iPhone 15 et d'un capteur principal de 48 mégapixels,. Pour cela, il faudra se rendre dans les, puis, avant de choisir l'onglet, d'activerafin de pouvoir choisir entre HEIF max (jusqu'à 48 MP), ProRAW 12 MP et ProRAW max (jusqu'à 49 MP) pour le format par défaut.Une fois cela fait, le format HIEF Max s'affiche en haut à droite de l'interface de l'appareil photo et il sera possible de l'activer ou de le désactiver en le touchant une fois., soit nettement moins que les 75 Mo au format ProRAW. Attention, l'HEIF Max ne fonctionne pas avec les Live Photos, il faudra choisir.