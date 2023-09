Quelle puissance pour l'USB-C des iPhone 15 et iPhone 15 Pro ?

Quelle puissance pour le port USB-C des iPhone 15 ?

Quelle puissance délivre le port USB-C des iPhone 15 ?

Quels câbles choisir ?

Câbles de charge USB 2.0

Câbles avec des débits d'au moins 10 Gb/s

Selon Apple, il faudra environ 30 minutes pour charger un iPhone 15 ou un iPhone 15 Pro avec un adaptateur secteur d'au moins 20W. Ces chiffres n'ayant pas changé par rapport aux générations précédentes,, ce qui reste un peu chiche par rapport à ce que l'on trouve du côté d'Android. Si vous désirez être certain de pouvoir charger votre iPhone en filaire à la vitesse maximum, il faudra donc opter pour un chargeur de 30W minimum. Vous pouvez retrouver ci-dessousLors de la présentation de ses nouveaux smartphones,. Comme souvent, Apple n'indique pas clairement les caractéristiques techniques et il faut aller fouiller au sien d'une page de support officielle pour dénicher ces informations.Ce document nous apprend que. Cela permet de confirmer que la puissance délivrée sera bien la même pour un modèle d'entrée de gamme ou pour une version estampillée Pro (alors que pour les données, l'iPhone 15 se contente de l'USB 2.0 , là où les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max proposant du 10 Gb/s). La puissance maximum délivrée explique également qu'Apple ait choisi les AirPods et les Apple Watch comme exemples, ces appareils ne nécessitant pas une grosse puissance de charge.Vous pouvez retrouver ci-dessous notre sélection de chargeurs et câbles . Attention,en sus de la charge :