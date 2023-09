Test des iPhone 15 : une belle mise à jour pour les modèles de base

Rappel des nouveautés

iPhone 15 et iPhone 15 Plus : premiers tests et avis

Apple a apporté quelques modifications et le résultat est un appareil plus confortable à tenir en main. Les bords du cadre en aluminium ont été légèrement arrondis et ne me rentrent pas dans la main comme le faisaient les anciens modèles, et ces ajustements rendent même confortable la tenue du grand iPhone 15 Plus sans l’aide d’un PopSocket ou d’une autre poignée. Le tout semble légèrement adouci et plus agréable à tenir que les modèles précédents

comme les modèles iPhone 15 Pro, l’arrière de l’iPhone 15 est presque doux au toucher avec une belle finition lisse qui rend ce téléphone vraiment agréable à tenir – faites-moi confiance sur ce point. Les bords sont également légèrement profilés, supprimant la tranche là où l’arrière rencontre le cadre de l’iPhone 14.

l'ensemble du système de caméra de l'iPhone 15 offre un contrôle plus granulaire sur vos photos que celui de l'iPhone 14, même si certaines des images obtenues ne sont pas incroyablement meilleures que celles de la génération précédente. La plus grande mise à jour est que l'iPhone 15 a la capacité de prendre des images de 24 mégapixels et de 48 mégapixels. L'iPhone 15 dispose désormais d'une option de zoom optique 2X supplémentaire, alors que l'iPhone 14 n'offrait que des zooms 0,5 et 1X. Le mode portrait sur l’iPhone 15 peut être activé automatiquement lorsque l’appareil photo détecte une image digne d’un portrait, bien que d’après mon expérience, l’iPhone 15 n’ait encore jugé aucun de mes sujets digne d’un portrait.

Suis-je très enthousiasmée par le changement vers l'USB-C ? Oui. Est-ce que j'ai du mal avec la transition ? Oui aussi

ce changement a mis du temps à venir et je l’applaudis, même si Apple a littéralement des années de retard. Cela signifie que les piles de câbles et d'accessoires Lightning que vous avez accumulés sont désormais obsolètes, mais cela signifie également que vous n'avez pas besoin de transporter plusieurs câbles de chargement pour votre téléphone. iPhone, iPad, ordinateur portable et autres accessoires. Et bon, vous pouvez désormais utiliser le même câble de chargement que vos amis et proches utilisant Android, ce qui sera certainement utile à un moment donné.



Le port USB-C prend en charge la charge filaire jusqu'à 27 W et peut afficher sur un écran à une résolution 4K60. Mais il est limité aux transferts de données USB 2.0 : seulement 480 Mbps, 20 fois plus lent que les vitesses de données USB 3 disponibles sur un iPhone Pro ou un iPad Air et 80 fois plus lente que celle disponible sur tous les Mac à ce stade. La plupart des gens ne brancheront jamais leur téléphone à un ordinateur pour en transférer des données, mais la limitation apparaît dans d'autres domaines, comme lorsque j'ai branché un adaptateur Ethernet USB-C sur l'iPhone 15 et que j'ai obtenu seulement la moitié de la vitesse. Ou lorsque vous passez à un nouveau téléphone et que vous utilisez un câble pour transférer vos données. Cela ressemble simplement à de la radinerie sur un téléphone de plus de 800 $, étant donné que les vitesses USB plus rapides sont disponibles depuis 15 ans.

Apple reconduit cette année les deux tailles de 6,1 pouces pour l' iPhone 15 et 6,7 pouces pour l' iPhone 15 Plus (la même taille que le Pro Max ), etréservée l'année dernière aux iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max . Les iPhone 15 héritent de la puce A16 Bionic des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max et disposent d'une face avant réalisée dans un moule unique, facilitant certainement les réparations. Les nouveaux smartphones disposent également de la puce U2 Ultra-wideband capable de localiser un appareil compatible 3 fois plus loin qu'auparavant.(et un zoom 2x en utlisant seulement 12 des 48 mégapixels du capteur principal) équivalent 26mm ouvrant à ƒ1.6, ce qui permet de zoomer dans les vidéos 4K notamment. Il sera possible d'opter pour le mode portrait à posteriori grâce à la détection automatique des visages, et de changer la mise au point après coup. Apple évoque une nette amélioration pour le Mode Nuit et le SmartHDR (qui passe en Gen5), et le mode Cinématique est disponible en 4K. Enfin, l'USB-C est de la partie, venant remplacer le vénérable Lightning, mais offrant des débits de données de 480 Mb/s, soit de l'USB 2.0., avec toujours 128 Go de stockage de base et 512 Go maximum en option.Selon Dan Selfert de The Verge (ce qui n'est malheureusement pas proposé sur les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max pourtant également équipés d'un capteur de 48 mégapixels). Selon l'inénarrable Joanna Stern du Wall Street Journal Pour le reste, les journalistes apprécient la puissance de la puce A16 Bionic, que l'on connait depuis l'année dernière, ainsi que l'arrivée de la Dynamic Island sur toute la gamme, mais regrettent une autonomie qui stagne et l'absence de ProMotion (le taux de rafraîchissement variable atteignant 120 Hz) sur ces iPhone 15 et 15 Plus qui restent malheureusement en 60 Hz. De notre côté,