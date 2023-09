Banni par le gouvernement, l'iPhone 15 fait un carton en Chine

L’iPhone 15 plébiscité par les Chinois

Un contexte plus que compliqué

Dans un contexte tendu où le gouvernement a interdit à ses fonctionnaires d’utiliser un iPhone sur leur lieu de travail ou même d’en introduire un, le lancement de l’iPhone 15 était très délicat. Mais c’était sans compterEn effet,tels que Tmall et JD.com d'Alibaba. Selon SCMP, le premier stock d'iPhone 15 Pro et d'iPhone 15 Pro Max en précommande sur Tmall a étéaprès l’ouverture (on ne sait pas quel était le volume du stock).Les responsables ont dû se réapprovisionner neuf fois en moins d'une demi-heure, l'iPhone 15 Pro Max étant de loin le choix le plus populaire. De son côté, JD.com a enregistré(un chiffre arrêté lundi).Cette nouvelle rumeur s’inscrit dans, où de nombreux pays ont interdit des produits ou service chinois par crainte pour la sécurité des données. Dans la foulée,De même, le dirigeant chinois Xi Jinping exhorte de plus en plus ses responsables et les entreprises publiques à remplacer la technologie étrangère par des produits qu'il considère comme plus “sûrs” -d'origine chinoise. Même si très ironiquement, la grande majorité des iPhone est assemblée en Chine, au sein de la méga usine de Foxconn.En outre,Rappelons que lors des derniers résultats financiers, le Chine représentait pourtant 19,26% du Chiffre d’Affaires global d’Apple, avec un CA de 15,758 milliards de dollars, en hausse de 7,90% en une année. Si les menaces chinoises étaient réellement mises en œuvre, le manque à gagner serait faramineux pour Cupertino.