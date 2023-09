Final Cut Pro est prêt pour les vidéos au format Log des iPhone 15 Pro

Une mise à jour pour les vidéos au format Log

Final Cut Pro 10.6.9 pour Mac

• Exploitation de la flexibilité et de la plage dynamique de la vidéo encodée en log enregistrée sur un iPhone 15 Pro.

• Amélioration du rendu des images tournées avec les modèles de caméra Fujifilm, DJI et ARRI populaires à l’aide de nouveaux profils log.

• Correction d’un problème où le réglage Opacité n’était parfois pas appliqué dans les modèles de Motion.

Final Cut Pro 1.2 pour iPad

• Profitez de la flexibilité et de la plage dynamique de la vidéo encodée log enregistrée sur un iPhone 15 Pro.

• Améliorez l’aspect du métrage enregistré sur des caméras populaires comme Fujifilm, DJI et ARRI à l’aide de nouveaux profils log.

• Choisissez parmi 25 nouvelles bandes-son automatiquement ajustées pour correspondre à la durée de votre projet.

• Activez et désactivez des plans pour comparer rapidement votre montage avec et sans eux.

• Sélectionnez et replacez facilement des images clés par toucher ou avec l’Apple Pencil.

• Pincez pour redimensionner rapidement des plans dans le navigateur.



Nouveaux raccourcis clavier :



• Activez et désactivez des plans à l’aide du raccourci clavier V.

• Importez des données depuis Photos à l’aide du raccourci clavier Commande + I ; importez des données depuis Fichiers à l’aide du raccourci clavier Maj + Commande + I.

• Exportez votre projet à l’aide du raccourci clavier Commande + E.

• Déclassez les plans du navigateur à l’aide du raccourci clavier U.

iMovie 10.3.9

• Exploitation de la flexibilité et de la plage dynamique de la vidéo encodée au format log enregistrée sur un iPhone 15 Pro.

• Inclut des améliorations de stabilité et de performances.

Motion 5.6.6

• Exploitation de la flexibilité et de la plage dynamique de la vidéo encodée au format log enregistrée sur un iPhone 15 Pro.

• Amélioration de la performance lors de l’utilisation du comportement « Aligner sur ».

• Correction d’un problème pouvant entraîner le blocage de Motion lors de la lecture de titres 3D en haute qualité.

Compressor 4.6.6

• Exploitation de la flexibilité et de la plage dynamique de la vidéo encodée au format log enregistrée sur un iPhone 15 Pro.

• Correction d’un problème qui empêchait le visualiseur de comparaison source/sortie de refléter la sélection du log de caméra.

• Correction d’un problème entraînant l’indisponibilité de l’option « Afficher dans le Finder » pour les plans comportant des réglages audio modifiés.

• Correction d’un problème pouvant impliquer une lecture incorrecte des niveaux de luminance lorsque l’espace colorimétrique de l’inspecteur de tâche et l’espace colorimétrique de sortie étaient définis sur Rec. 709.

Apple a pensé aux vidéastes avec cette nouvelle fournée d'iPhone. Ainsi, en sus des enregistrements en 4K à 60 images par seconde en ProRes avec la possibilité d'enregistrer directement sur un SSD externe,Le format LOG permet d'ajuster le rendu des couleurs en post-production sans perte de qualité. Les amateurs éclairés et professionnels qui filment leurs contenus à l'iPhone devrait être ravis de ces évolutions.A quelques jours de la réception des premiers appareils,afin que ces logiciels puissent prendre en charge ce nouveau format pour les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.