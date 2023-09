L'iPhone 15 Pro Max, victime de son succès

Presque 2 mois de délais pour obtenir un iPhone 15 Pro Max

Les expéditions actuelles d'iPhone 15 Pro Max sont plus faibles en raison d'un calendrier de production de masse ultérieur, et ses défis de production actuels sont plus importants que ceux des autres modèles

D’après Ming-Chi Kuo, il s’agirait vraiment d’une. Dans un post sur son blog, l'analyste a déclaré que la demande d'iPhone 15 Pro Max a dépassé celle de l' iPhone 14 Pro Max au cours de son weekend de lancement., précise-t-il.Cependant, celle de l' iPhone 15 Pro est plus faible que celle de l' iPhone 14 Pro , ce qui pourrait être un effet de translation. En effet,, vu le faible écart de prix (une centaine d'euros) entre l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max à 256 Go et les avantages proposés (plus grand écran, meilleure autonomie, un zoom optique jusqu'à 5x contre 3x sur le Pro).. A 15h30, il n’était plus possible de recevoir un iPhone 15 Pro Max -peu importe sa couleur et son stockage- avant la semaine du 9 au 16 octobre ! Désormais, si vous voulez passer par l'Apple Store et être livré à domicile, il faudra attendre jusqu'au 14 novembre. Certains Apple Store acceptent encore des retraits (Lille, Rosny 2...)Du coté de l’ iPhone 15 iPhone 15 Plus , les stocks semblent plus fournis / la demande plus contenue. Effet Barbie oblige,, et ce, dès le début.