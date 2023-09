Quels émojis vont arriver en 2024 sur votre iPhone ?

Quels sont les nouveaux émojis à venir avec iOS 17 ?

Des nouveautés pour février 2024 ?

Suite à l’arrivée d’ iOS 17 , de nouveaux emojis devraient s’inviter sur vos appareils en 2024. Au total, on décompte pas moins deAu menu, on trouve des(qui tournent la tête de gauche à droite et de haut en bas), une chaîne qui se brise, un citron vert ou un champignon brun. Mais les fans d’Harry Potter et de Gryffondor devraient être au bord de l’extase (ou pas loin après), car lesera également de la partie !On trouve aussi de: des personnes qui marchent, courent, s’agenouillent (et différentes couleurs de peau). Pour l’accessibilité, une personne en canne blanche ou en fauteuil roulant (6 versions).Les caractères pourraient être inclus dans la spécification Emoji 15.1 que le consortium Unicode devrait. Après cette finalisation, Apple, Google et les autres pourront les adopter via de futures mises à jour logicielles.GénéralementPar exemple, ceux approuvés en septembre 2022 ont été mis en ligne avec iOS 16.4, qui a été publié en février 2023.