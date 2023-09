Connecter deux iPhone 15 en USB-C, ça donne quoi ?

Brancher 2 iPhone 15 en USB-C ? Pour quoi faire ?

Qui charge qui ?

Parmi les quelques privilégiés ayant pu recevoir les iPhone 15 et iPhone 15 Pro en avance, certains ont été curieux et ont tenté quelques expériences. Ainsi, Dan Selfert de The Verge a mis en évidence qu'il était possible, ce qui était déjà possible en Lighting avec des adaptateurs, mais désormais avec des débits plus importants (à la condition de faire le transfert entre deux iPhone 15 Pro, seuls modèles à disposer de débits à 10 Gb/s en USB-C). Actuellement, il s'agit donc d'un cas plutôt rare, mais cela pourrait devenir plus courant avec les prochaines générations d'iPhone qui devraient, tout du moins on l'espère, abandonner l 'USB 2.0 et ses débits dignes du moyen-âge Apple pourrait également, bien que ce ne soit pas dans les habitudes de la firme. Cupertino préfère certainement que les utilisateurs passent par AirDrop, qui pourra d'ailleurs continuer le transfert en Wi-Fi via une connexion internet si les appareils s'éloignent via une mise à jour d'iOS 17.Autre expérience :Marques Brownlee de la chaine YouTube MKBHD nous offre la réponse en vidéo. Ainsi, Apple ne propose pas d'interface dédiée afin de choisir si l'iPhone doit délivrer ou recevoir l'énergie. A la place, la firme s'appuie sur l'USB Power Delivery, permettant aux appareils de communiquer afin que celui qui a le plus d'énergie en fournisse automatiquement à l'autre ( les iPhone arrêtent-ils automatiquement la charge lorsque les deux appareils disposent de la même quantité d'énergie ?).Marques indique que(ce n'est pas systématique, loin de là). Si ce n'est pas le cas le comportement est alors aléatoire.