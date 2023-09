L'iPhone 15 inaugure un nouveau système de sécurité pour limiter les contrefaçons

Des mentions invisibles à l'oeil nu

Un moyen de lutter contre les contrefaçons

En effet, pour limiter les risques d'escroquerie,pour prouver l'authenticité de l'appareil et aider les gens à ne pas se faire arnaquer lors de l'achat d'un iPhone hors Apple Store ou magasin reconnu.Dans une vidéo publiée sur Weibo et partagée sur X, le leaker Majin Bu montre l'arrière d'une boîte d'un iPhone 15 avec une mention sur l'étiquette scellant la boite et un mini QR code.Cela devrait permet de vérifier si cette boîte n'a jamais été ouverte et est authentique ou non. A priori le QR devrait fournir quelques informations supplémentaires.Par ce biais,où certains vendeurs utilisent des appareils usagés ou remis à neuf, mais également des boîtes qui sont des copies presque conformes des originales fabriquées par Apple. Bien évidemment, le but de cette arnaque est de revendre ces appareils à des prix similaires.Il nous restera à vérifier à la réception des petites boites blanches, si ces dernières sont dotés ou pas de cette sécurité. Ou combien de temps il faudra à certains malfrats pour la copier...