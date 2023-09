iOS 17.0.2 : que faire si votre iPhone 15 ne démarre pas ?

Cachez cette pomme que je ne saurais voir

En choisissant « À partir d'un autre iPhone », lors de la configuration pour transférer des applications et des données de son iPhone précédent vers un nouvel iPhone avec iOS 17, il est possible de rester coincé sur le logo Apple.

Étape 1 : Restaurez votre nouvel iPhone avec un ordinateur

Connectez votre nouvel iPhone à un ordinateur avec un câble.

Appuyez et relâchez rapidement le bouton d'augmentation du volume. Appuyez et relâchez rapidement le bouton de réduction du volume. Ensuite, appuyez et maintenez le bouton latéral.

Continuez à appuyer pendant que le logo Apple apparaît et ne lâchez pas jusqu'à ce qu'une image d'un ordinateur et d'un câble apparaisse.

Sur votre ordinateur, localisez votre nouvel iPhone dans le Finder ou dans iTunes.

Choisissez Restaurer lorsque vous voyez l’option Restaurer ou Mettre à jour.

Si votre iPhone redémarre pendant que votre ordinateur télécharge le logiciel iPhone, attendez la fin du téléchargement, puis remettez votre iPhone en mode de récupération.



Étape 2 : Mettez à jour le logiciel sur votre nouvel iPhone

Depuis l'écran Bonjour, suivez les instructions à l'écran pour démarrer le processus de configuration.

Installez toute mise à jour logicielle disponible pendant le processus d'installation.



Étape 3 : Transférez vos applications et données sur votre nouvel iPhone

Terminez le transfert de vos applications et données vers votre nouvel iPhone

Et pour l’iPhone 15 ?

Depuis l'écran Bonjour, suivez les instructions à l'écran pour démarrer le processus de configuration.

Choisissez la méthode que vous préférez pour transférer vos applications et vos données. Par exemple, transférez des données depuis un autre iPhone ou transférez des données depuis une sauvegarde iCloud.

Suivez le reste des instructions à l'écran pour terminer le processus de configuration de l'iPhone.

Notons qu’iOS 17.0.2 n'est disponible que pour la gamme iPhone 15 et devrait corriger un bug au démarrage.En effet, lors du transfert de données entre un iPhone existant et un iPhone 15 fraîchement sorti de sa boite, il se peut que ce dernier reste bloqué sur le logo de la Pomme (la terrible marque blanche sur fond noir).Dans un nouveau document d’assistance publié hier, Cupertino indique la procédure à suivre si cela devait vous arriver.Pour tout iPhone sous iOS 17 la procédure se déroule en trois étapes :. Ainsi, en déballant votre précieux, après avoir installé la dernière mise à jour logicielle pendant le processus de configuration, on pourraNe faites d’ailleurs jamais l’impasse sur cette sauvegarde avant d’utiliser votre nouvel iPhone, quel que soit le modèle !