iPhone 15 : jouer sur une manette Xbox sans piles, c'est possible via l'USB-C !

Si vous êtes plutôt team manette Xbox que PlayStation (les deux choix sont valables), il vous est peut-être arrivé de pester contre l'usage de piles au lieu d'une batterie intégrée comme sur les modèles de Sony (il est également envisageable d'acheter une batterie rechargeable en sus pour les manettes de Microsoft). Avec le port USB-C des iPhone 15 et iPhone 15 Pro Les 4,5W délivrés par le port des nouveaux smartphones de Cupertino sont suffisants pour jouer sans piles, mais. Les iPhone 15 permettent également de sortir de la 4K HDR sur un téléviseur ou un moniteur externe via USB-C, transformant ainsi l'appareil en petite console d'appoint. Attention toutefois pour cela, il faudra passer par un dock USB-C alimenté afin de pouvoir brancher en filaire la manette et l'écran, le tout sans épuiser trop rapidement la batterie de l'iPhone. L'encombrement est toutefois tout autre, réduisant un peu l'intérêt.Attention toutefois,. Dommage, cela aurait pu réduire encore davantage la latence (bien qu'elle soit déjà assez basse en Bluetooth pour jouer confortablement) et simplifier le branchement.