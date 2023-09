Pas d'A17 Pro pour les iPhone 16 d'entrée de gamme ?

Pas d'A17 Pro pour l'iPhone 16 ?

Un GPU moins performant pour la version standard de l'A17 ?

Un processus de gravure moins coûteux

Le fait qu'Apple se soit fendue d'un nouveau suffixe Pro en lieu et place de l'habituel Bionic en a fait tiquer plus d'un lors de la présentation de cette première puce en 3 nm. Selon une rumeur relayée par un leaker ayant annoncé le changement étrenné avec les iPhone 14,, et certainement moins performante. En effet, toute la gamme d'iPhone était dotée dans un premier temps de la même puce, puis à partir de l'iPhone 14, les modèles d'entrée de gamme ont récupéré la puce A15 Bionic avec davantage de cœurs GPU des modèles Pro de l'année précédente, là où les iPhone 14 Pro bénéficiaient de l'A16 Bionic flambant neuve.L'A17 Pro s'appuie sur le processus de gravure N3B de TSMC, et l, moins complexe et moins cher à produire (Apple pourrait par exemple limiter la puissance du GPU). Cela marquerait donc une nouvelle étape pour Apple dans la différenciation de ces modèles d'iPhone entre l'entrée de gamme et les versions estampillées Pro.