Un bouton supplémentaire pour les iPhone 16 ?

Capture Button

Davantage de raccourcis

L'arrivée du bouton Action sur l' iPhone 15 Pro et l' iPhone 15 Pro Max ne pourrait être qu'un début pour Apple. En effet, selon une source de nos confrères de MacRumors , Cupertino pourrait non seulement doter toute la gamme d' iPhone 16 du bouton Action,, nom de code Project Nova.Ce Capture Button serait placé. Ces nouveaux iPhone se distingueraient donc en arborant trois boutons à gauche, le deux de volume et le bouton Action, et deux à droite, le bouton latéral ainsi que le Capture Button.Le nom de ce bouton pourrait faire penser à un élément dédié au déclenchement de l'appareil photo et de la caméra,. Le bouton d'action est actuellement capable de lancer l'appareil photo et de servir de déclencheur, mais dans cette configuration, il aurait pu être plus intéressant de l'avoir de l'autre côté au-dessus du bouton d'alimentation afin de placer les optiques en haut à gauche lors de la prise de vue.Apple semble en tout cas envisager d'ajouter des boutons à ses iPhone, ce qui nous permettrait de disposer de davantage de raccourcis afin de lancer des Apps et fonctions plus rapidement. Le bouton Action semble satisfaire les utilisateurs d'iPhone 15 Pro,, par exemple avec des raccourcis différents liés à deux ou trois appuis.