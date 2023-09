L'iPhone 15 devient un petit studio d'enregistrement portable !

Le meilleur studio est celui que l'on a toujours sur soi

L'App Mémo musical sur iPhone

Merci !

L'iPhone devient un petit studio portatif

GarageBand prend en charge les différentes entrées/sorties des interfaces audio

Cela reste parfois nécessaire

Avec les bons accessoires, ça tient !

Un petit setup voix/guitare

Notre test en vidéo de l'iPhone 15

L'iPhone (mais également les modèles concurrents ne soyons pas sectaires) est depuis longtemps un compagnon de choix pour les créateurs. En effet,, et de creuser davantage l'idée plus tard, si cette dernière s'avère toujours intéressante avec un peu de recul (ce n'est malheureusement pas toujours le cas ^^).Il est parfois intéressant de pouvoir coucher une idée plus proprement, par exemple. Cela, les accessoiristes l'ont bien compris, et n'ont pas attendu l'arrivée de l'USB-C pour étoffer les outils proposés aux musiciens en Lightning, ou même le regretté port jack (avec certes une qualité assez moyenne au début).. Ainsi, vous n'aurez plus besoin d'avoir l'adaptateur Lightning vers USB adéquat en permanence avec vous. Il suffira par exemple de brancher un microphone USB-C pour que cela fonctionne immédiatement. Un petit bonheur ! Cela peut sembler frivole, mais c'est un réel avantage dans la vie de tous les jours et une simplification bienvenue dont on aurait aimé disposer plus tôt une fois que l'on y a goûté.Couplé avec l'application maison gratuite GarageBand (ou d'autres solutions tierces comme Cubase iC Pro de Steinberg),. Ce système à l'avantage de ne pas demander de machine supplémentaire, comme un Mac, un iPad (Logic Pro n'est, pour le moment tout du moins, pas disponible sur iPhone). Vous pourrez tout faire, y compris user et abuser de plugins, avec l'appareil que vous avez toujours en poche, et le port USB-C vous simplifiera la vie sur ce point., si vous voulez passer à la vitesse supérieure, par exemple en branchant simultanément un contrôleur MIDI USB, une interface audio, et même, pourquoi pas des enceintes de monitoring à connecter aux sorties idoines de l'interface pour ceux qui veulent vraiment profiter d'un petit studio.Certes,. Mais vous n'aurez besoin que d'un iPhone comme machine principale,. Il existequi permettront de brancher une guitare et un microphone, et que vous pourrez glisser dans la housse de votre instrument.Au final, l'arrivée de l'USB-C simplifie encore l'usage de l'iPhone en tant que petit studio en éliminant le besoin des adaptateurs. En faisant l'effort d'emporter le minimum d'accessoires dont vous avez réellement besoin,, et surtout de vous permettre de coucher correctement une idée, où que vous soyez., et qui sera parfaite pour un amateur éclairé, mais également en tournée dans une loge, une chambre d'hôtel ou un tour bus. Personnellement, j'adore l'idée de pouvoir avoir partout avec moi de quoi enregistrer une démo, ou encore un bon moment entre amis, le tout avec une qualité satisfaisante et la possibilité de retravailler l'ensemble si nécessaire.Vous pouvez retrouverainsi que la vidéo ci-dessous.