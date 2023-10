Vers une possible interdiction des VPN en France ?

l’accès à un réseau Internet non soumis à la législation et règlementation française ou européenne

Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑6 ainsi rédigé :



« Art. 6‑6. – I – Les boutiques d’applications logicielles s’assurent que les applications mobiles de réseau privé virtuel qu’elles proposent, à titre onéreux ou à titre gratuit, ne permettent pas l’accès à un réseau internet non soumis à la législation et règlementation française ou européenne.



« II. – Le fait pour une boutique d’applications logicielles de ne pas satisfaire aux obligations prévues au I du présent article est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. »

d'applications mobiles

Décidément, les débats sur le projet de loi sur la sécurisation et la régulation de l’espace numérique (dite loi SREN)demain. En effet, parmi les très nombreux amendements qui ont été déposés (plus de mille),. En effet, celui de Mounir Belhamiti a été retiré ce weekend.Le plus strict est le numéro 915, déposé par plusieurs députés Horizon et apparentés. Ce dernier porte également sur l' article 22 A charge pour l'App Store et le Google PlayStore d'en: déterminer les VPN qui ne respectent pas les normes FR ou UE et d'en faire la chasse eux-mêmes. A défaut,Notons que cet amendement connait. Déjà il ne concernerait que les smartphones (voir les tablettes) et non les ordinateurs puisqu'il est question. Enfin, si le but est décrit, le texte ne précise pas comment déterminer / contrôler quelles applications détournent la loi, ce qui risque d'être un peu compliqué à mettre en place.Rappelons qu'actuellement: la Biélorussie, la Chine, la Corée du Nord, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, l'Irak, l'Oman, l'Ouganda, la Russie, la Turquie, le Turkménistan.Rappelons que le 5 juillet dernier,. Ce dernier met principalement en avant la protection des enfants de la pornographie en ligne et la protection contre les arnaques, le harcèlement et la désinformation en ligne.Ce texte propose ensuitedes entreprises aux fournisseurs de cloud, en adaptant le droit français par anticipation du futur règlement européen sur les données, le Data Act. Il prévoit enfin de