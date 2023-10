Un bonus de 25€ offerts sur la réparation de votre écran d'iPhone

Une extension du bonus réparation

Un dispositif qui a du mal à émerger

augmenter de 20% par an le nombre de réparations et d’allonger la durée de vie des appareils électriques et électroniques

L'année prochaine, casser son iPhone devrait être un peu moins douloureux pour son portefeuille -enfin en théorie. Non il ne s'agit pas d'un geste d'Apple, même si les dégâts sur les iPhone 15 devraient coûter moins cher. En effet, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, veut. Pour cela, il a précisé que lLe but est de donner un coup de pouce à la première réparation des smartphones.Ainsi, remplacer ce dernier coûtera moins cher aux consommateurs.En pratique, il s'agit d'une extension du dispositif actuel, qui consistera à financer directement auprès des techniciens agrées une partie du montant de l'opération. Histoire de limiter les déchets électroniques, il a également annoncé vouloirLancé le 15 décembre 2022, ce dispositif s'inscrit dans le cadre de. Concrètement, il s'agit d'une aide pour faire réparer ses appareils électriques et électroniques, plutôt que de les jeter et d'en racheter de nouveaux. Il permet de toucher, sous conditions, une aide de l'État déduite immédiatement de la facture.Le gouvernement entend ainsi», alors que pour l’heure, neuf pannes sur dix demeurent non réparées.Aujourd'hui, une cinquantaine de produits bénéficient d'une aide forfaitaire, dont le montant varie de 10 à 45 euros (25 euros pour la réparation d'un smartphone jusqu'à présent hors casse écran).En effet, en fonction des modèles et hors garanties, cette réparation peut monter jusqu'à plusieurs centaines d'euros et il devient parfois plus intéressant de regarder un smartphone reconditionné...