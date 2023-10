Hitman Blood Money Reprisal : l'Agent 47 va sévir sur iPhone !

Hitman Blood Money sur iPhone

Améliorations et nouvelles fonctionnalités

bientôt disponible

Tout comme l'Agent 47, Feral Interactive est de retour et compte mener sa mission a bien -consistant à fournir de bons jeux sur les plateformes Apple-. Pour rappel, ce quatrième épisode d'Hitman développé par I/O Interactive et édité par Eidos a été lancé en mai 2006 sur PC, PlaySation et Xbox avec un certain succès puisqu'il s'est écoulé à plus de 2 millions d'exemplaires.S'il ne révolutionnait pas la franchise, Blood Money avait le bon goût de proposerUne fois le traditionnel briefing de mission passé, l'Agent 47 devra aller traquer ses cibles et visiter des pays dont la France ou les Chili ainsi que de nombreuses destinations aux US comme la Californie, la Nouvelle -Orléans, le Colorado, le Mississipi ou Las Vegas, avant le dénouement à Washington.Selon Feral Interactive,s. Les joueurs pourront également profiter d'une nouvelle Minimap, du mode Instinct et d'améliorations piochées au sein des épisodes suivants.L'éditeur ne donne pas de date de sortie précise, se contentant d'un. Si vous n'avez pas déjà poncé cet opus vingt fois,en écharpant joyeusement les cibles de mille et une manières. De quoi faire connaissance, ou de retrouver, l'Agent 47 avec son costard, son crâne rasé et son fameux code-barres 640509 - 040147 (sa date de naissance et son numéro de série, un homme charmant, vous verrez).