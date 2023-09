L'iPhone 15 Pro est-il aussi une console de salon ? On a testé !

iPhone 15 Pro sur la TV : le matériel nécessaire

Si les iPhone des générations précédentes pouvaient passer par un adaptateur Lighting vers HDMI pour afficher en filaire sur la TV du salon (ou en AirPlay 2, mais avec une petite latence limitant l'intérêt pour les jeux vidéo),. Couplez cela avec la puce A17 Pro et les 8 Go de RAM des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max permettant de faire tourner(il ne s'agit pas de versions mobiles, mais bien de portages des jeux à l'identique), etPour faire nos essais,certifiés pour diffuser de la 4K à 60 Hz, mais il existe également des adaptateurs HDMI vers USB-C comme celui d'Uni si vous désirez utiliser un câble HDMI déjà connecté à votre téléviseur, comme celui d'une Apple TV ou d'une console.ce sont également les modèles qui nous servent à la rédaction pour les Mac dans certaines situations, mais il y a beaucoup d'autres modèles sur le marché.Une fois les câbles sélectionnés,En effet, il est tout à fait possible de jouer à deux sur les titres compatibles avec chacun une manette sur un iPhone ou un iPad. Pour ce test, j'ai utilisé le vidéoprojecteur à ultra courte focale Xgimi Aura qui m'avait emballé lors de mon test et dont je me suis offert un exemplaire afin de vivre ma passion geek dans l'opulence la plus ostentatoire,et l'écran de 100 pouces.Pour ce test, j'ai lancé des sessions de jeux comme, mais également des jeux à succès de l'App Store comme(vous pouvez voir tourner Call of Duty Mobile et Car Parking Driving School au sein du test de Didier des iPhone 15 et la vidéo ci-dessous).Notons que Didier a rencontré des soucis avec l'affichage en Dolby Vision, y compris sur l'iPhone 15 Pro, et qu'il n'a pas pu dépasser le 1080p avec les iPhone 15 d'entrée de gamme., mais mon vidéoprojecteur n'étant pas compatible Dolby Vision, je n'ai pas pu tester ce point., mais il faudra bien penser à désactiver la sourdine sur l'iPhone. De même, le téléphone affiche l'image sur le téléviseur lorsqu'il est connecté en USB-C, mais le jeu tourne toujours sur l'écran de l'iPhone, comme vous pourrez le constater sur les vidéos ci-dessous. Peut-être serait-il possible d'éviter un peu la chauffe et de gagner quelques images par seconde si l'affichage sur l'iPhone pouvait être désactivé dans ce cas.Alors qu'est-ce qu'il a dans le ventre cet iPhone 15 Pro Max avec sa puce A17 Pro flambant neuve ? Et bien,En effet, si les catalogues ne sont pas comparables, à l'usage on se retrouve avec(qui prouve tous les jours et avec brio que la puissance ne. fait pas tout), sans le bruit d'hélicoptère. Personnellement, je trouve déjà cela impressionnant pour un appareil si compact, dénué de ventilation et que l'on a toujours avec soi.Comme vous pouvez le constater sur la vidéo ci-dessus, dont j'ai coupé le son car le bruit de ma douce personne s'acharnant sur les boutons de la manette aurait pu vous faire perdre une dent et saigner du nez,Pour les réglages, le jeu est en résolution, en 60 ips et avec les paramètres graphiques surMême son de cloche pour Genshin Impact,Il y a bien quelques baisses de framerate de temps en temps, mais rien de vraiment méchant ni de rédhibitoire (difficile de dire avec certitude si cela vient d'une tâche qui se lance sur l'iPhone ou du jeu en lui-même.)Alors certes, le catalogue de l'App Store est encore loin de rivaliser avec les AAA de Sony et les grosses franchises à succès de Nintendo, mais. Niveau autonomie, cela reste également convenable. J'ai tenu largement plus d'une heure avec environ 30% de batterie. Il sera de plus envisageable d'alimenter l'appareil pour de plus longues sessions, par exemple en MagSafe ou via un hub USB. Concernant les problèmes de chauffe, mon iPhone est bien monté en température, mais rien d'anormal.Si j'ai passé mon temps à scruter les éventuelles saccades sur les gros jeux ci-dessus,, comme Thumper+ (il est vraiment très bon, essayez-le si vous aimez les jeux de rythme), TMNT Splintered Fate, Castlevania : Grimoire of Souls, ou encore Horizon Chase 2 avec son petit goût d'Out Run des temps modernes.Triple A ou pas,. Ces dernières sont prêtes à répondre de belle manière aux besoins des joueurs. Une fois cela fait, il ne restera plus qu'à proposer une Apple TV aux hormones et nous l'aurons enfin cette fameuse console Apple (non, je ne parle pas de la Pippin).