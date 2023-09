La France valide la mise à jour DAS de l'iPhone 12 !

La mise à jour est validée !

Une interdiction temporaire, qui aurait pu aller plus loin

pour une communication vocale, le téléphone n’émet statistiquement qu’environ 50% du temps, le téléphone n’émettant pas lors de l’écoute. En outre, la durée moyenne d’une communication est inférieure à 3 minutes

Apple voit bientôt la fin du tunnel en France ! En effet, l'Agence nationale des fréquences -qui avait réclamé la suspension des ventes de l' iPhone 12 - vient deCette dernière ne devrait donc plus trop tarder !Pour rappel, le scandale avait éclaté le 12 septembre dernier, et ce, quelques heures avant la présentation de l’ iPhone 15 . L’Agence avait alors demandé l' interdiction de la commercialisation de l' iPhone 12 en France pour non respect du DAS membre. Pour rappel, le Débit d’Absorption Spécifique permet de quantifier l’énergie transportée par les ondes électromagnétiques et absorbée par le corps humain. Elle avait alors donnéJean-Noël Barrot, ministre chargé du Numérique et des Télécommunications, avait alors lancé. A défaut, avait annoncé qu’il entendait demander le rappel de tous les modèles en circulation sur le marché français et le transfert du dossier à ses homologues européens.Très rapidement,. Elle avait également demandé l'accès aux résultats d'enquête de l'ANFR. Dans la foulée,avaient indiqué vouloir surveiller de près l'évolution de la situation. En attendant, certains revendeurs -comme la Fnac- avaient envoyé des petits messages à leurs clients pour les faire patienter ou leur expliquer la situation (et éviter toute mise en cause juridique).En pratique, rappelons que le smartphone n'émet jamais autant d'ondes sur une période prolongée, comme l'ANFR le précise sur son site :