Record du monde ! Il dessine un cœur en tandem avec sa fille sur la carte de France

Un record du monde pour la bonne cause

Strava Art

Cette aventure était une occasion inespérée de transmettre à ma fille les valeurs du dépassement de soi, du sport et de la solidarité. Un voyage pour cimenter notre relation et construire des souvenirs impérissables.

Un cœur gros comme ça !

Amateur de défis sportifs en famille, il avait déjà bouclé le Marathon des Sables avec sa fille aînée, Frédéric de Lanouvelle a renouvelé l'expérience cet été entre le 16 et le 31 août en partant dessiner un gigantesque cœur en vélo tandem avec sa fill Mathilde de 16 ans.Pour rappel, cet activité à la mode actuellement a un nom, le, consistant à tracer un itinéraire depuis l’outil de création d’itinéraire de l'application, puis de parcourir ce tracé à pied ou à vélo de manière à ce que la trace GPS enregistrée au cours de l’activité révèle un dessin. Selon Frédéric de Lanouvelle :Le père et la fille sont partis de Lyon le 16 août 2023 et ont relié à coups de pédale énergiques Besançon, Auxerre, Bourges, Le Mans, Angers, Angoulême, Périgueux, Cahors, Albi ou encore Mende en 117 heures, 25 minutes et 34 secondes passés sur les selles de leur engin. Chapeau ! Le trajet a été validé par le fameux organisme anglais Guiness World Records qui a reconnu l'exploit et validé officiellementCe projet nomméa également été. Cette association permet à des enfants souffrant de malformations cardiaques de venir en France et d'être opérés lorsqu'ils ne peuvent être soignés dans leur pays d'origine par manque de moyens financiers et techniques., soit le montant nécessaire pour sauver la vie de deux enfants. Pari gagné et même dépassé. La collecte est toujours ouverte aux dons pour espérer sauver d’autres enfants.