Ce chargeur MagSafe 3-en-1 cochant toutes les cases est disponible sur l'Apple Store

Twelve South HiRise 3 Deluxe

MagSafe, charge rapide pour Apple Watch, mode StandBy

Comme pour les docks Thunderbolt , il n'est pas si simple de dénicher le chargeur sans fil certifié MagSafe qui correspond exactement à toutes les attentes.(en tout cas de mon côté). Si le design est évidemment subjectif, et que je préfère lorsque les appareils sont les uns à côtés des autres plutôt qu'en ligne, cet HiRise 3 Deluxe dispose d'un chargeur sans fil certifié MagSafe sur un pied et orientable, un galet de charge magnétique pour les Apple Watch, et un tapis de charge à l'arrière pour des AirPods, ou tout autre appareil compatible avec la charge sans fil jusqu'à 7,5W.Le chargeur MagSafe permettra donc de faire le plein en sans fil à 15W et l'articulation permettra d'ajuster l'angle sur 35°. L'iPhone pourra également être mis en mode paysage pour profiter du mode En Veille d'iOS 17 (affichant différentes informations visibles de loin, des photos, les activités en direct, des résultats visuels pour certaines réponses de Siri et un défilement intelligent des widgets), et le galet pour l'Apple Watch est compatible avec la charge rapide (à partir de la Series 7).