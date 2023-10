Des ventes faibles d'iPhone 15 en Chine. Des puces A18 pour tous les iPhone 16 ?

Un iPhone 15 en berne ?

Du A18 pour les iPhone 16 ?

Concernant les ventes du dernier numéro, cela ressemble fortement au constat de l'année dernière.. Ainsi le Huawei Mate 60 serait nettement plus séduisant, offrant les mêmes avantages pour moins cher dans un marché morose.Il faut dire aussi qu'Apple propose, et qu'il devient plus intéressant (sage ?) d'attendre deux ou trois ans entre chaque renouvellement (voir notre avis sur le passage de l'iPhone 12 Pro au 15 Pro ).Avec son grand écran, ce modèle est aussi celui qui apporte le plus de changement cette année et la baisse des tarifs peut aussi le rendre plus attractif. Suivraient ensuite l' iPhone 15 Pro , l'attrait concernant les iPhone 15 et 15 plus étant moindre.Côté divination, l'analyste revient sur ses déclarations de la semaine dernière et estime que. Exit donc les A17 et les problèmes de surchauffe rencontrés.En effet, cette dernière génération de puce dispose actuellement du processus de fabrication connu sous le nom de N3B, développé spécifiquement pour les puces Apple.Pour le reste,. Il devrait être équipé du modem Snapdragon X75 de Qualcomm, avec des vitesses de téléchargement 5G allant jusqu'à 7,5 Gbit/s grâce à la nouvelle normeAlors que l'iPhone 15 Pro a été le premier à introduire la prise en charge du Wi-Fi 6e,et atteindre des vitesses pouvant aller jusqu'à 46 Gbit/s (soit quatre fois plus que le Wi-Fi 6).