Tim Cook fait encore le VRP d’Apple en Chine

Un peu de diplomatie

Du rififi en Apple Store !

Image @ Tim Cook / X (dans les locaux de Mihoyo)

accepter des cadeaux ou des repas

Pour la deuxième fois cette année,pour évoquer les relations entre les États-Unis et la Chine , mais surtout de la présence d'Apple dans le pays. Les deux hommes se sont peut-être également entretenus sur les nouvelles lois du pays et l'App Store.Leur dernière entrevue date de mars 2023, il était d'ailleurs un des rares CEO américains à assister au sommet annuel des affaires de la Chine. Là encore, il s'agissait de, un sujet finalement un peu fourre-tout entre les deux hommes surtout que l 'iPhone 15 aurait du mal à se vendre sur le marché local. Bref un exercice diplomatique que l'Américain affectionne presqu'autant que de parler de code.A l'occasion de sa venue en Chine révèle un sujet un peu fâcheux sur lequel Tim Cook a pu se pencher. En effet, Apple a licencié récemment plusieurs employés d'App Store en Chine en raison de leur conduite inconvenante.Au cours d'une enquête interne d'un an,, y compris des prises de contacts inappropriés avec des développeurs de jeux mobiles.Pour rappel, les relations entre les employés en lien direct avec l'App Store sont assez règlementés. Par exemple, ceux impliqués dans les relations avec les développeurs et la gestion des affaires peuvent rencontrer les développeurs, mais ne peuvent pasà titre personnel.Enfin, on apprend qu'le développeur de Genshin Impact ( Tim Cook s'est d'ailleurs rendu dernièrement dans leurs locaux...).