iOS 17.1 ne semble pas corriger le bug des iPhone qui s'éteignent la nuit

43% de nos lecteurs touchés !

La RC d'iOS 17.1 ne résout pas le problème

Pour rappel, il y a quelques jours nous évoquions un étrange phénomène rencontré par certains utilisateurs d'iPhone sous iOS 17, y compris la dernière version en date 17.0.3. Les symptômes sont très simples et les suivants,La raison est fort simple également,, sans rien vous demander. Les témoignages sont nombreux sur les réseaux sociaux et pages de support officielles, et nous avons pu constater que tout de même 43% des 1714 lecteurs ayant répondu à notre sondage ont été touchés au moins une fois (au moment de rédiger cet article).Alors que nous espérions que la prochaine mise à jour règle définitivement cet agaçant problème,. En effet, la Release Candidate d'iOS 17.1 distribuée mardi dernier ne semble pas contenir le correctif adéquat, puisque certains utilisateurs l'ayant installée voient toujours leur iPhone s'offrir un petit redémarrage nocturne inopiné.Les Release Candidate étant justement là pour vérifier que la mise à jour est satisfaisante avant de déployer la version finale pour tous les utilisateurs,, que l'on attend en début de semaine prochaine.