L'iPhone 16 serait plus cher (à cause de l'iPhone 15) !

L'iPhone 15, une baisse de prix tout à fait exceptionnelle ?

Pro Max

Le détail des couts de production

Les coûts de production de l' iPhone 15 sont réellement bien supérieurs à ceux de l' iPhone 14 , et Apple ne va vraiment les prendre en charge gracieusement. Aussi il serait plus probable pour elle. C'est en effet la thèse que soutientAinsi on apprend que l' iPhone 15 Pro Max coûte à produire, soit une augmentation de 12 % par rapport à l'i Phone 14 Pro Max (qui avait déjà augmenté de 20%) -un record au niveau du prix des composants d'un iPhone. De 2018 à 2021, le coût total des pièces pour les modèles d'iPhone(ou équivalent) variait de 400 à 450 dollars.Dans le détail, le téléobjectif de l'iPhone 15 Pro Max représenterait 30 dollars (+ 380 % par rapport au modèle précédent), le cadre en titane 50 dollars (+43 % par rapport au cadre en acier inoxydable), la puce A17 Pro 130 dollars (+27 % par rapport à l'A16 Bionic).L' iPhone 15 représenterait 423 dollars (+16 % par rapport à l' iPhone 14 ), l' iPhone 15 Plus 442 dollars (+10 %), l' iPhone 15 Pro 523 dollars (seulement +8%).Malgré l'augmentation des coûts,. Le seul changement notable a été l'arrêt du modèle Pro Max avec un petit stockage de 128 Go, ce qui signifie que les utilisateurs doivent maintenant payer 100 dollars de plus pour en avoir un.