Bang & Olufsen met à profit les puces U1 et U2 des iPhone

Bang & Olufsen Beosound A5

afin de créer un pont entre le minimalisme de la tradition scandinave, et le raffinement du design italien

Notre inspiration pour la Beosound A5 est venue de nombreuses sources, notamment de la série emblématique Beolit, ainsi que des matériaux naturels rappelant les couleurs et les textures que l'on trouve dans la nature scandinave. Des traditionnels chapeaux Panama portés sur les plages jusqu’aux détails en cuir tissés à la main des chaises danoises des années 60, les mélanges de matériaux naturels appliqués de manière expérimentale ont guidé notre parcours de création.

AirPlay 2 et évolutivité

Une nouvelle finition alu et une fonction réservée à l'iPhone

l’illusion de flotter

L’aspect de “disques flottants” est créé à l’aide d’une seconde couche d’aluminium, soigneusement conçue sous la forme d’une grille placée juste derrière la surface. Elle crée l’illusion visuelle et laisse passer le son. Nous voulions que cette édition de la Beosound A5 reste très pure. Nous nous sommes concentrés sur notre travail avec l’aluminium, la texture unique et la brillance que cette matière apporte. En conservant sa teinte naturelle et en l’assortissant parfaitement au corps de l’enceinte et à la nouvelle poignée, nous mettons l’accent sur l’œuvre d’art que représente la grille, sa complexité et le savoir-faire artisanal qui lui donne vie. Cette édition a nécessité un certain temps pour être affinée. Elle a donné l’opportunité à la « Factory 5 » d’excéder ses propres attentes en matière de design de l’aluminium.

Fluid Sweet Spot

La Beosound A5 du constructeur. Pour rappel, l'enceinte a été conçue en collaboration avec le duo de designers italo-danois GamFratesi,. L'enceinte profite d'un châssis en aluminium dans la tradition du constructeur et deux finitions (en fibres naturelles ou en chêne foncé) ainsi qu'une poignée en chêne massif accordée au modèle.Le constructeur annonce une certification IP65 afin de ne pas craindre de l'emporter à l'extérieur, età volume modéré. Pratique, l'enceinte dispose sur la partie supérieure d'un chargeur sans fil. Selon le duo GamFratesi :avec un woofer de 5,25 pouces, deux haut-parleurs médium de 2 pouces, et un tweeter 3/4 de pouce, le tout couplé à quatre amplificateurs numériques fournissant une puissance combinée de 280 watts.La conception modulaire de l'enceinteEn sus de la compatibilité AirPlay 2, Beolink Multiroom, Chromecast, Spotify Connect, et Bluetooth 5.2, la plateforme Mozart permettra de faire évoluer l'enceinte en remplaçant le module intégré si le besoin s'en fait sentir.Bang & Olufsen présente aujourd'huiqui donnent à la façade. Voilà des termes que l'on verrait bien sortir de la bouche d'un certain Jony Ive. Selon Michael Henriksson, Vice-président du marketing produit :(toutes finitions confondues) via une mise à jour à venir. Les enceintes pourront ainsi profiter d'un appairage stéréo automatique lorsque deux modèles seront à portée l'un de l'autre, et ce grâce à l'ultra wideband (UWB), que l'on retrouve également dans les appareils Apple disposant d'une puce U1 ou U2.Toujours en s'appuyant sur l'UWB, la fonctionpermettra(à partir de l'iPhone 11)(le fameuxl'endroit où le son est optimal). Notons qu'il faut impérativement posséder une paire d'enceinte Beosound A5 appairée en stéréo pour cela (ce qui a un coût certain), et avoir son iPhone sur soi au moment de l'écoute.