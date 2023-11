Apple mise à fond sur l'Inde pour l'iPhone 16 !

L'Inde, nouvel eldorado de la production

Une production d'iPhone doublée d'ici 2024

En 2023, 12 à 14 % des expéditions mondiales d'iPhone sont effectuées en Inde. Si tout se passe bien, la proportion d'iPhones fabriqués en Inde passera à 20 à 25 % d'ici 2024.

Cette décision profitera aux ventes futures d'iPhones et d'autres produits en Inde et est essentielle à la croissance d'Apple au cours de la prochaine décennie

Ainsi,. En effet, cette année, il n'est pas question pour Cupertino de rencontrer de nouveaux accidents de production. On se souvient que la fin 2022 avait été particulièrement éprouvante, entre l'arrêt de Qanta (qui avait conduit au report du lancement des MacBook Pro 14 M2 et MacBook Pro 16 pouces M2 ) ou encore à la pénurie de puces (qui avait engendré une pénurie d' iPhone 14 pro et iPhone 14 Pro Max pour Noël).Aussi ces dernières années,pour de nombreuses firmes, profitant de leur volonté de réduire leur dépendance globale vis-à-vis de la Chine. En outre, le gouvernement du pays a largementEt justement, dans sa dernière note,, faisant état de nombreux facteurs favorables et impératifs commerciaux.Par opposition, la production de Foxconn, dans ses installations de Zhengzhou et de Taiyuan, en Chine, diminuerait respectivement de 35 à 45 % et de 75 à 85 %.Il cite ainsi(avec sa récente acquisition par le conglomérat indien Tata Group des lignes de production d'iPhone de Wistron en Inde pour 125 millions de dollars). Cet accord devrait permettre à Apple à, ce qui n'est neutre au regard de la complexité des normes nationales. La firme californienne devrait tirer profit de l'expansion rapide de, un autre partenaire dans la production de l'iPhone mais aussi du Vision Pro.