Une IA générative va gérer les commentaires sur YouTube (entre autres)

Des commentaires mieux organisés et des questions/réponses

Disponibilité

Ainsi les longs fils de commentaires de certaines vidéos pourront être, et ce, afin de faciliter la lecture ou l'ensemble de la conversation. Les créateurs pourront utiliserpour lancer des discussions ou s'inspirer de nouveaux contenus. Les sujets sont extraits des commentaires publiés (à l'exclusion de ceux qui ont été bloqués / exclus).capable de fournir des réponses aux questions sur la vidéo au fur et à mesure du visionnage. Cette dernière pourra fournir des informations de base, offrir des suggestions de contenu semblable, et ce, sans interrompre la lecture.Pour certaines vidéos formatrice (et pourquoi pas incluse dans un parcours de formation en ligne),qui permettront de vérifier la compréhension de l'utilisateur / du stagiaire en formation.En pratique, cette IA conversationnelle est disponible pour un petit nombre de personnes er sur certaines vidéos. Les heureux élus verront apparaître une icône en étoile.A noter que. Les sujets de commentaires sont disponibles pour les membres premium aujourd'hui, tandis que l'option d'IA conversationnelle sera disponible dans les prochaines semaines.