Apple pourrait enfin sortir un Super Siri boosté à l'IA l'année prochaine !

Nous faisons des recherches sur un large éventail de technologies d'Intelligence Artificielle -y compris l'IA générative-, et ce, depuis des années. Nous allons continuer à investir, à innover et à faire progresser nos produits de manière responsable avec ces technologies pour aider à enrichir la vie des gens. Évidemment, nous investissons beaucoup, et cela apparaît dans les dépenses de R&D que vous regardez.

Nous considérons l'IA et le Machine Learning comme des technologies de base fondamentales. Et ils sont pratiquement intégrés dans tous les produits que nous construisons. Sur la base de la recherche, nous faisons de la recherche sur l'IA et l'apprentissage automatique, y compris l'IA générative, depuis des années

Dans sa dernière, outre ses prédictions sur les prochains Mac,Et ce, pour un budget conséquent qui pourrait atteindre 1 milliard par an !En effet, pour le journaliste, les dirigeants d'Apple auraient étépar l'intérêt soudain -et grandissant- pour l'IA et auraient du se débrouiller / peiner tant bien que mal depuis la fin de l'année dernière. On serait donc bien loin de la version policée du CEO, maisEn pratique, le dossier serait arrivé sur le bureau de) et de). Les deux hommes sont apparemment à la tête du département IA.-en tant que- serait également de la partie.Le premier superviserait le développement des technologies sous-jacentes au nouveau système d'IA, notamment uneet cette dernière pourrait arriver dès l'année prochaine. De son coté,superviserait l'intégration de l'IA au sein d’iOS couplée à des fonctions de machine learning.. Parmi les autres projets, il serait également question d'intégrer l'IA dans Xcode pour aider les développeurs à écrire du code plus rapidement.Enfin,- notamment au niveau d’Apple Music (par exemple pour générer automatiquement des playlists adaptées), mais aussi Pages et Keynote, en tant qu’aide à l’écriture / création de supports. Enfin, il serait également possible de voir apparaitredédié aux problèmes fréquemment rencontrés par les utilisateurs.Précédemment, Mark Gurman dea déclaré qu'. Pour lui, Cupertino n'avait pas encore de stratégie clairement définie pour lancer un produit pour les consommateurs, et devrait faire une annonce significative en 2024. Quant à lui, Ming-Chi Kuo était plus prudent sur ce calendrier et penche plutôt pour un retard assez important de la firme à la pomme.Mais le 4 juin dernier , Tim Cook a confirmé -sans l'ombre d'un doute- qu'Il a d'ailleurs tenu les mêmes propos dans une autre interview -cette fois-ci sur