Qu'attendre de l'iPhone SE 4 ?

Source Instagram @ planshet_73

Un look d’iPhone 14

Ghost

Les dernières rumeurs sur l'iPhone SE 4

Portland

Des contraintes économiques plus importantes, un impact sur les coûts de production et le prix final

reconsidérer le positionnement du produit et le retour sur investissement

la firme à surmonter les défis de la récession économique mondiale en 2023

L'iPhone SE 4, également connu sous l'identifiant D59 et ayant pour nom de code, devrait abandonner le design vieillissant de l'iPhone 8 (iPhone SE Gen 2 et 3) pour. Bye bye les arrondis et bonjour le châssis droit et les bords plats.. Pour rappel, l'iPhone 14 présente les mesures suivantes : Longueur : 146,7 mm - Largeur : 71,5 mm - Epaisseur : 7,80 mm - Poids : 172 g. Tandis que l'iPhone SE 3 se veut plus petit et plus svelte : Longueur : 138,4 mm - Largeur : 67,3 mm - Épaisseur : 7,3 mm et Poids : 144 g.Maisd’environ 7 grammes, soit un poids total 165 grammes. Cette baisse sur la balance serait dû à la conception à caméra unique.Citant une source confidentielle, nos confrères américains avancent en effet une série de spécificités très séduisantes :! Notons qu'qui pourrait être incrusté avec une simple découpe ou intégré à un plateau intégrant l'appareil photo et le flash.Aujourd'hui ces nouveautés pourraient paraître un peu trop belles pour être réalistes, maisEt d'ici là, ces fonctionnalités pourraient être même vieillottes. Pour autant, certaines semblent tout de même, comme un capteur unique à 48MP, non pas au niveau de la technique mais du coût de ces composantsde manière déraisonnable. De même il semble bien précoce d'envisager un bouton Action -tout juste né- dans un ou deux ans... cela n'aurait pas vraiment de sens par rapport aux iPhone Pro ou classiques (qui viendraient tout juste de l'avoir).Précédemment, Ming-Chi Kuo s'était également penché sur la question du retard de l'iPhone SE 4.En pratique, l'analyste précise que cette décision pourrait s'expliquer au regard des(enfin entrée de gamme chez Apple), comme l'iPhone SE 3, l'iPhone 13 mini ou encore l' iPhone 14 Plus Parmi les autres contraintes, l'analyste souligne aussi les coûts pour fabriquer ce nouvel iPhone.Dans ces conditions, Cupertino pourrait égalementpour l'iPhone SE 4. Mais il est certain que la réduction de certains coûts de développement aiderait