Test iPhone 14 et iPhone 14 Plus : à éviter ? Vraiment ?

Aucune nouveauté !

iPhone 13 rebadgé !

A part le prix, rien n'a changé !

Plus

Le jeux des 7 différences

Facilement réparable !

Un bel écran qui n'évolue pas

Adieu Mini ! Bonjour Mr Plus !

Max

Photo : un objectif principal (un peu) meilleur

Quelques exclues en vidéo !

On a testé le mode "action" de l'iPhone 14 Pro en Jetski !

Le "Crop" dans l'image engendre un plan plus serré en mode "Action"

Pas d'A16, mais une puce qui chauffe moins

De la 4G/5G plus rapide

L'iPhone 14 peut vous sauver la vie

Du Bluetooth optimisé pour l'audio

Autonomie : iPhone 14 Plus, la belle affaire

Un positionnement compliqué

Conclusion : sans parler du prix

{"minus":"Trop cher face à l'iPhone 13\/13 Pro

Peu de progrès en photo

Pas de 120Hz

Pas de puce A16

Pas d'écran toujours allumé

Il manque un zoom

128Go en 2022 ?

Toujours pas d'USB C

Charge rapide... pas très rapide","featured":"false","price":"Dès 1019€","overallGrade":"7","id":"x5zlsd","title":"iPhone 14 et iPhone 14 Plus","plus":"Toujours un bel écran XDR

Autonomie du 14 Plus

Enfin un écran plus grand en option !

Puissant et réactif

Chauffe moins que le \"Pro\"

Toujours très bon en photo\/vidéo

L'écosystème Apple

Les fonction satellite et accident

+ facile à réparer","content":"L'iPhone 14 propose finalement plein de petites nouveautés, mais rien de vraiment marquant face à l'iPhone 13. Très cher et mal tarifé, il rend l'ancienne génération bien plus intéressante... pour le moment. Les choses pourraient changer si le prix baisse. Reste que cette génération ne marquera pas les esprits, et vous pouvez passer votre tour sans le regretter cette année !"}

Pour tout savoir sur l'iPhone 14, prenez le temps de lire notre test de l'iPhone 14 . Bonne lecture.

Mais qu'en est-il vraiment ?Ces appareils sont-ils mal tarifés ? Le modèleest-il le plus intéressant ?C'est devenu une habitude,annuels. Du coup, entre un iPhone 12, 13 ou 14, difficile de savoir qui est qui. Et ce n'est pas le petit gramme de différence qui parviendra à les identifier !Côte à côte, on notera tout de même, juste de quoi rendre les coques incompatibles, sur les modèles les plus serrés.Finalement,Il y en a moins cette année (bleu, mauve, minuit, lumière stellaire, et RED) mais ce violet est décidément très réussi. A choisir, ce magnifique rouge reste ma préférée aux côtés de coloris plus traditionnels : mettez un peu de couleurs dans votre vie, que diable !Seul regret, malgré l'aluminium moins sujet aux rayures sur les côtés, il. Privilégiez alors les modèles transparents, qui auront au moins le mérite de conserver le ton originel.et Steve Jobs était d'ailleurs un maniaque des carte-mères et autres agencements internes : un Mac devait être beau de l'intérieur, et c'est le cas sur tous les produits Apple.Mais, ce que beaucoup oublient. Apple ne rend pas ses produits irréparable volontairement -après tout, ce sont ses équipes qui les ouvrent le plus souvent- mais parvenir à créer des modèles facilement démontable sans empiéter sur les caractéristiques était plus ardu que prévu.iFixIt a même attribué la note de 7/10, du jamais vu depuis des années pour un produit Apple de ce type ! Pensez-vous, Cupertino préférait vous échanger le téléphone plutôt que de réparer le dos en verre, c'est dire si l'opération était complexe.Ici, non seulement ce sera moins cher, mais l'appareil aura une meilleure durée de vie.. Combien de personnes préfèrent conserver un écran fendu plutôt que du payer 300 ou 400€ pour le faire réparer ?Tous les tests deet consorts se suivent et se ressemblent :. Avec une luminosité de 1200 nits en crête, la dalle de l'iPhone 14 permet d'afficher des images en HDR avec une réalisme bluffant, surtout si vous venez d'un écran LCD ou d'un iPhone 11 Pro ou précédent.Si l'on ne pouvait s'attendre à retrouver la dalle de l'iPhone 14 Pro et ses 2000 nits en journée -vraiment très lumineuse cette année- on pouvait tout de même espérer quelques petits bonus., plus fluides.L'iPhone reste à 60Hz, comme... tous les téléphones d'entrée de gamme. Sur Android, 90Hz est devenu assez courant, même sur le milieu de gamme à quelques centaines d'euros.Autre regret,. On ne demandait pourtant pas forcément toute la surface, comme sur son grand-frère, mais. Là encore, les Android proposent la fonction depuis des années, et pas que sur le haut-de-gamme ! C'est même le propre des écrans OLED que de pouvoir n'allumer que quelques LED sans trop dépenser d'énergie.. Cet îlot flottant se révèle même gênant en plein écran, pour les jeux ou les vidéos, et ils perturbe aussi un peu le fonctionnement au sommet de l'écran, pour venir chercher ses notifications ou revenir en haut d'une page web (il faut désormais taper sur l'heure pour être sûr de son coup). On oublie bien plus facilement cette encoche, que vous connaissez bien :Trop cher, pas assez d'autonomie, écran riquiqui.... Un grand écran et un appareil qui tient la journée semble être un bien meilleur compromis -ce que Apple a mis du temps à admettre.. Cette largeur supplémentaire rend les pages web plus lisibles, offre davantage de détails aux photos et aux vidéos, et d'une manière générale, améliore l'expérience de cesécrans. Tous ceux qui, autour de moi, trouvaient à la base ces écranset ont finit par tester un modèlesont très rarement revenus en arrière., qui ne coute qu'une grosse centaine d'euros supplémentaires. A n'en pas douter, ce grand modèle pourrait même dépasser le petit, ce que n'était pas parvenu à faire le mini, trop plein de compromis.Si vous jouez beaucoup sur votre téléphone ou que vous regardez la TV, des films,... On l'oublie souvent, mais certains se sont offert des tablettes rien que pour l'écran plus large ! Or cesconstituent souvent un bon compromis, surtout dans les transports ou les longs trajets.Il faudra cependant: chercher ses notifications, le centre de contrôle, zoomer sur une image... Impossible ou presque de le faire avec une seule main. On se fait même parfois avoir avec le porte-à-faux, qui crée la bascule si on ne le tient pas assez fermement.Il y a même moins de différence de poids entre un iPhone 14 (172g) et un iPhone 14 Plus (203g) qu'entre un Plus et un Pro Max (240g) ! Encore une fois, le tenir en main pendant plusieurs heures se révèle un peu moins difficile que le Pro Max ou qu'une petite tablette., et 2022 ne déroge pas à la règle. Mais il y a des années un peu moins propices que d'autres aux nouveautés...Cette fois, la version Pro a cumulé pratiquement toutes les améliorations, alors que. En journée, impossible de voir réellement une différence entre les images, même si parfois le traitement des couleurs change un peu, comme ici avec le ciel, un peu plus réaliste sur le 14 :En zommant sur Sylwia, difficile de noter de réelles différences entre les deux clichés., ce qui aurait permis de bénéficier d'un zoom 2x sans perte, comme sur le 14 Pro.. Ici par exemple, l'iPhone 14 permet de faire ressortir de l'herbe, là où l'iPhone 13 reste bien sombre :Sur les rochers, l'image est un peu plus détaillée, on sent bien la montée en gamme et le surplus de luminosité, alors que le temps de pause est resté identique., là encore un peu plus nets avec notre nouveau capteur. Certes, il faut avoir l'oeil, mais il y a bien du progrès -comme l'an dernier entre le 12 et le 13, finalement.. Pas de mode macro, comme sur les 13 Pro et 14 Pro, ni de meilleures performances en basse lumière. Il est pourtant très pratique pour les lieux très restreints ou pour les paysages, comme ici à la Grande-Motte :Quoiqu'il en soit, et malgré ces évolutions mineures,. Les images en HDR, les contre-jour, les contrastes et la réduction de bruit, Apple est parvenu à un tel niveau de qualité que seule l'augmentation sensible de la taille du capteur ou du nombre de photosites pourra réellement changer la donne.Comme vous avez pu le voir dans la version vidéo de notre test, les vraies nouveautés se trouvent justement sur la... vidéo ! Déjà, le, qui possède pourtant le même hardware, à quelques gyroscopes près.(ci-dessus), et l'iPhone pouvait prétendre à venir rivaliser avec les dernières GoPro. Avec une image en 2,8K à 60FPS et en HDR, cela reste tout à fait exploitable, même si, et ressert un peu trop le cadre par rapport au capteur mieux défini de la GoPro.Plus prosaïquement, vous n'utiliserez pas cette fonctions tous les jours. Cependant, pour, c'est vraiment idéal ! Le rendu est beaucoup plus agréable à regarder.Autre nouveauté,Jusqu'à présent, il n'était proposé qu'en FullHD, avec un découpage assez médiocre. Avec quatre fois plus de pixels, le rendu est plus joli, surtout ramené à 1080p sur les écrans de l'iPhone. Là encore,, alors qu'il a (a priori) assez de puissance de calcul.: limitée à 30p, elle ne permet pas de créer de beaux ralentis. Par ailleurs, le découpage est encore un peu hasardeux, la faute à une IA encore perfectible, mais, comparable à celui d'un 14 Pro.Enfin, la caméra avant (celle des selfies) propose, comme sur les iPhone 14 Pro. En pratique, la différence est assez faible, surtout en plein jour. Les visages sont un poil plus nets, et il y a parfois un léger flou d'arrière-plan, mais rien de transcendant. Sur la seconde image (cf notre vidéo), on récupère un peu le ciel en contre-jour, mais c'est loin d'être systématique., mais le capteur est tellement petit et l'objectif si peu lumineux, que la différence reste marginale. On ne dit jamais non à de meilleurs clichés, mais Apple pourrait faire beaucoup mieux sur la caméra avant !Reste qu'. Mais dès que la lumière se complique, mieux vaut privilégier le capteur principal, quitte à rater son cadrage !C'est la première fois qu'Apple ne propose pas la nouvelle puce à toute sa gamme d'iPhone :Avec ses 6 coeurs CPU et ses 5 coeurs GPU,, grâce à un GPU supplémentaire. C'est toujours ça de pris, surtout dans les jeux !En pratique,Les éditeurs optimisent leurs titres pour éviter que çaquelque soit la génération. Même chose dans iOS, qui optimise les traitements et les animations. Peut-être qu'avec iOS 20, un iPhone 14 Pro sera encore très rapide, alors qu'un iPhone 12 sera légèrement à la peine, mais, bien loin du doublement des scores chaque année du début de l'iPhone.En revanche,. Ici, le 14 Pro Max parvient à dépasser les 3000 images produites, contre 2300 sur le 14 Plus -une vraie prouesse !Mais sur la durée,, près de 50 degrés durant ce stress-test de 10 minutes! En face, notre 14 Plus dépasse tout juste les 40 à 42 degrés.Mieux,C'est étonnant, mais pas si surprenant : monter dans les tours, c'est bien, mais sans refroidissement actif, l'iPhone a de plus en plus de mal à tenir la cadence.Avec l'arrivée d'un mode(voir plus bas),. Peu de testeurs avaient réalisé ce genre de comparatif, mais durant nos tests, la 4G et la 5G de Free était sensiblement plus rapide sur le 14 et le 14 Pro face aux 13 et 13 Pro ! On prend facilement entre 20 et 30Mbps supplémentaires, dedans comme en extérieur !, prouvent également que les iPhone 14/14 Pro offrent des débits sensiblement meilleurs, peu importe les conditions.C'est sans doute la fonction la plus sous-cotée de l'iPhone 14 : grâce à de nouveaux gyroscopes et accéléromètres (capable de détecter 256G ),. A l'heure où j'écris ces lignes, des victimes ont déjà pu profiter de cette fonctionnalité, que l'on connaissait déjà sur les Pixel de Google depuis quelques années.Non seulement ça marche (parfois un peu trop bien, comme dans les fêtes foraines ), mais cela reste une forme de ceinture de sécurité pour les propriétaire., mais prenez quand-même l'idée en considération !Autre moyen de vous sauver les miches,. Cette fois, la fonction ne sera pas disponible en Europe dans un premier temps, et Apple limite l'usage à l'envoi de SMS aux autorités. Si vous faites de la haute-montagne, des balades en mer ou que vous aimez vous perdre dans le maquis corse, cette fonction d'apparence assez gadget, pourrait une fois encore, être bien utile... peut-être une fois dans votre vie, sans doute jamais.Contrairement à l'iPhone 13,, une évolution bienvenue de la norme., avec lesquels June a gagné quelques pourcents de batterie sur une écoute longue. C'est très léger, mais sur la durée, c'est toujours bon à prendre.Outre l'autonomie,, bien meilleur que le SBC, ou encore la possibilité de-même si Apple le propose déjà via une technologie propriétaire.. Pour une même personne, l'usage varie parfois beaucoup d'un jour à l'autre : il suffit d'utiliser un peu plus certains jeux, YouTube, TikTok ou de prendre une série de photos/vidéo lors d'un week-end, pour chambouler vos résultats.En pratique,. Pour ma part, avec un usage un peu renforcé, ces appareils ont bien du mal à finir la soirée si je ne les charge pas un peu vers 18H, surtout si vous sortez derrière...Si cela suffit à la plupart d'entre-nous,. Et même si je fais beaucoup de tournages, il est bien rare qu'il se vide complètement ! Passer d'un iPhone classique à un modèleoupermet de réellement se passer de chargeur ou de batterie externe, un vrai luxe !On l'a vu,, puissant, homogène, doué en photo et en vidéo, avec un design séduisant et un bel écran.Reste qu'à plus de 1000€ en entrée de gamme (soit plus de 100€ d'augmentation depuis l'an dernier), il entre justement en confrontation...Même si Apple va arrêter de le produire rapidement, on en trouve encore autour de 1100€ en 128Go et pas loin de 1300€ en version Pro Max, soit des tarifs assez proche de l'iPhone 14 et 14 Plus. On gagne quand-même au passage le zoom, le ProMotion (120Hz), le mode macro, ou encore le ProRes/ProRaw., histoire de rendre le choix plus cornélien. D'ici quelques mois, l'iPhone 14 sera peut-être bradé, et l'iPhone 13/13 Pro plus difficile à trouver, mais en attendant, difficile de vous le conseiller réellement face à des modèles d'ancienne génération.Sans prendre le tarif (excessif) en considération,Difficile d'être réellement objectif, car nous avons là un modèle plutôt complet, homogène dans tous les domaines, mais sans réelle nouveauté marquante., un écran toujours allumé ou même un port USB C ! L'iPhone 15 pourrait cumuler tous ces avantages l'an prochain, avec peut-être un design revu et quelques nouveautés supplémentaires.A l'inverse,, surtout si l'iPhone 13 se raréfie. D'après les analystes, les ventes semblent en effet assez faibles, même sur le Plus, qui propose pour le coup quelques atouts inédits comme son autonomie ou le grand écran.