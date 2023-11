Amazon brade l'iPhone 13 pour le Black Friday : son prix le plus bas jamais observé !

Un iPhone 13 neuf à 599€

Un iPhone très polyvalent

Test de l'iPhone 13

Si vous ne cherchez pas le dernier modèle d'iPhone mais un excellent rapport qualité/prix,Sorti fin 2021, smartphone le plus vendu en 2022 , l'iPhone 13. Il est d'ailleurs toujours vendu par Apple, même après l'arrivée des iPhone 15 Proposé aujourd'hui à 599€ par Amazon, il est 150€ moins cher que sur le site d'Apple. Il est aussi 200€ moins cher qu'un iPhone 14 et plus de 350€ moins cher qu'un iPhone 15 L' iPhone 13 embarque la, la technologie magnétique et de charge, la, et prend dePerformant, autonome, bon niveau en photographie, l'iPhone 13 ne répond pas à un critère en particulier :En outre, vous recevrez encore les mises à jour d'iOS pour les cinq prochaines années au moins. C'est donc un choix durable que vous faites en sélectionnant l'iPhone 13.Si vous voulez en savoir plus sur l'iPhone 13, sachez que. Découvrez notre test de l'iPhone 13 en vidéo :