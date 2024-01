L’iPhone écrase Android en Chine !?

Un best seller en Chine

Apple est devenu la première entreprise de smartphone en Chine pour la première fois avec une part de marché record de 17,3 % en 2023

l'ascension d'Apple à la première place en 2023, en particulier à la lumière de la concurrence renouvelée de Huawei et du sentiment de faibles dépenses, marque un énorme succès pour Apple

Ainsi, d'après le cabinet d'analyses prisé par Cupertino,, une performance d'autant plus remarquable que la demande mondiale est en berne et les expéditions de smartphones en Chine ont chuté de 5% en 2023 par rapport à 2022.Précédemment, Counterpoint Research avait également déclaré que, et qu'Apple était le plus grand fabricant de smartphones du pays en 2021.Désormais c'est au tour d'IDC -pourtant plus mesuré- d'affirmer. Plus que cela,Pour IDC,. Il s'avère être le chiffre le plus bas en une décennie, qu'IDC attribue à une douce reprise économique et à un faible intérêt des consommateurs. Alors que le marché aIDC rapporte qu'il se rétablit. Le quatrième trimestre 2023 affiche une croissance de 1,2 %, après dix trimestres consécutifs de baisse d'une année sur l'autre.Alors comment expliquer cela ?: des promotions exceptionnelles juste avant les fêtes auprès des revendeurs chinois ont permis de stimuler la demande au bon moment par rapport aux autres marques.