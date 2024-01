Les iPhone 15 et iPhone 15 Pro au meilleur prix !

Rappel des caractéristiques techniques

Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max conservent les dalles OLED 6,1 pouces et 6,7 pouces dotées de la Dynamic Island, mais, et non plus en acier inoxydable, gagnant ainsi en légèreté. La dissipation thermique est également plus performante, ce qui pourrait améliorer l'endurance du smartphone par temps chaud ou pendant l'enregistrement de vidéos.à la place du bouton activant la sourdine, qui pourra déclencher 9 actions prédéfinies. Il sera également envisageable de créer vos propres raccourcis. Le cœur des iPhone 15 Pro et Pro Max estce nouveau SoC embarque 19 milliards de transistors , 6 cœurs CPU, 6 cœurs GPU, un Neural Engine dotés de 16 cœurs ainsi qu'un décodeur AV1 et ProRes pour la vidéo.La partie GPU dont Apple vante les mérites est, et va permettre aux iPhone 15 Pro d'accueillir des jeux AAA comme Resident Evil Village ou Assassin's Creed Mirage. L'A17 Pro est également dotée d'un contrôleur USB permettant de disposer(contre 480 Mb/s pour l'iPhone 15)Apple conserve un capteur principal 48 mégapixels équivalent 24mm et ouvrant à ƒ1,8 mais, et. L'interface pour passer d'un capteur à l'autre a été revue,L'iPhone 15 Pro Max se distingue cette année du 15 Pro en embarquant. Les deux versions Pro disposent d'un ultra grand angle 12 mégapixels équivalent 13mm ouvrant à ƒ2.2 et permettant de passer en mode macro.Apple n'oublie pas la vidéo et propose sur ces modèles Pro des enregistrements en. Le format LOG est également de la partie et permettra d'améliorer les couleurs en post-production sans perte de qualité.Ces nouveaux iPhone permettront de mettre à profit l'ultra grand angle et le grand angle simultanément afin de créer(de la vidéo en 3D). Cette fonctionnalité n'est toutefois pas disponible au lancement.