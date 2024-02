L'iPhone 16 aurait des objectifs photos alignés comme sur l'iPhone X

Le retour du capteur en forme de pilule !

Une grosse batterie pour l'iPhone 16 Pro Max !

De meilleures photos pour l'iPhone 16 Pro Max / un tétraprisme pour l'iPhone 16

iPhone 15 Pro (gauche) / iPhone 15 Pro Max (droite)

Une puce A18, 8 Go de RAM

5G Advanced

Deux nouveaux boutons !

Capture Button

Un iPhone plus grand

Pas d'iPhone 16 Ultra pour le moment

Les modèles référencés sont :



• D47 - iPhone 16

• D48 - iPhone 16 Plus

• D93 - iPhone 16 Pro

• D94 - iPhone 16 Pro Max

Du WiFi 7 ?

Côté design, les capteurs ont la bougeotte comme chaque année. En 2024, on devrait retrouver un look familier :(qui n'est pas compatible avec iOS 17, rappelons le !). L'information est à prendre avec des pincettes, elle provient d'un utilisateur de Weibo à l’origine d'une série de détails sur les iPhone avec un taux de confirmation plutôt moyen.Et il semblerait que le leaker Majin Bu -qui semble avoir de la chance côté prédictions cette année- abonde également en ce sens.A chaque génération,, surtout quand il s'agit de son outil de travail ou en fonction de certaines applications particulièrement gourmandes.Pour bien commencer la semaine, le leakersur Naver -qui a un bon taux d'exactitude de ses sources- confirme certaines rumeurs sur l'iPhone 16 Pro, comme, le zoom ou le tétraprisme (voir ci-dessous).D'après lui,. Plus encore, l'iPhone 16 Pro Max serait doté d'une batterie plus grosse que les précédentes générations (5% plus grande avec une capacité maximale de 4 676 mAh), qui pourrait lui permettre de dépasser le(l' iPhone 15 Pro Max est censé durer 29 heures).L'iPhone 16 Pro Max serait doté-a priori d’un capteur Sony IMX903 (toujours 48 mégapixels). Il serait doté d’un(permettant d’obtenir de meilleurse performances), unpour la conversion de données d'image de haute qualité et un. Ce dernier point permettrait d'optimiser la plage dynamique et le contrôle du bruit.Apparemment. Pour rappel, cette année, seul l' iPhone 15 Pro Max dispose de ces deux caractéristiques, ce qui lui permet de proposer un zoom optique de 5x (contre 3x), mais cela pourrait bien évoluer en 2024.A priori, les deux modèles Pro seront dotés d'unet d'un. Pour rappel, celui-ci a la particularité de dévier quatre fois le trajet de la lumière avant qu’elle n’atteigne le capteur. Mais ce n’est pas propre à Apple car d’autres fabricants de smartphones -comme Samsung, Google, Huawei- utilisent ce genre d’objectifs périscopes.Pour les iPhone 16 et 16 Plus,(sans autofocus ni macro).L'analyste Jeff Pu s'est aussi laissé aller à la prédiction ! D'après lui, l'iPhone 16 disposera d'(et non l'A17 Pro de l'iPhone 15 Pro),, (contre 6 Go de RAM pour les iPhone 15 et iPhone 15 Plus ) mais toujours d'un(pas de changement par rapport à la génération de 2023).LesCôté photo, il s'aligne sur Ming-Chi Kuo et pense que l'iPhone 16 Pro recevra un appareil photoCelui-ci sera davantage programmable et serait déplacé sur le côté droit de l'iPhone (écran face à soi) et plutôt en dessous de l'actuel bouton de veille.Ce nouveau positionnement impliquerait quelques déménagements : comme bouger l'antenne 5G dédiée pour les ondes millimétriques (utilisées pour le moment aux USA) qui passerait sur la gauche. Comme tout bon, se poserait la question du tiroir de la nano SIM. Celui-ci pourrait alors être supprimé.Il devrait prendre la place de l'antenne mmWave pour les iPhone US (cette dernière serait basculée sur l'autre tranche sous les boutons volume).Celui-ci devrait être en mesure de, photo ou vidéo. D’après Mark Gurman, il pourrait enregistrer une vidéo, mais également zoomer et dézoomer en faisant glisser le doigt vers la gauche ou la droite ou encore faire une mise au point sur un sujet.Cette rumeur a un peu plus de crédit que la précédente, reprise par le leaker Majin Bu, qui a vu plusieurs de ses informations confirmées par le passé. On notera également la présence du module en forme de pilule dans les fichiers CAD.Physiquement, la prochaine génération sera plus grande et tant pis pour celles et ceux qui ont de petites mains !-ce qui avait déjà été avancé par Ming-Chi Kuo et Ross Young.Alors que les bêta d'iOS 17 se succèdent, les ingénieurs d'Apple sont également en train de travailler sur iOS 18.On notera qu'. Théoriquement, il est tout à fait possible qu'un modèle supplémentaire puisse se glisser sous l'identifiant. Mais il serait tout de même plus probable qu'une dénomination distincte (D95 ou D94a) soit utilisée pour le différencier clairement du matériel d'autres configurations.Alors que l'iPhone 15 Pro a été le premier à introduire la prise en charge du Wi-Fi 6e,et atteindre des vitesses pouvant aller jusqu'à 46 Gbit/s (soit quatre fois plus que le Wi-Fi 6).L'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus devraient bénéficier d'une moindre mise à niveau vers le