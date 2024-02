Jeff Williams (COO d’Apple), invité d’honneur de Foxconn

La production indienne d’iPhone 15 va débuter

. Pour rappel, Foxconn assemble de nombreux produits d'Apple : l'iPhone, l'iPad et les MacBook Air / Pro.. Quant à lui, Tim Cook n’est pas retourné dans le pays depuis 2008.Ainsi,ce qui est bienqu'un iPhone est fabriqué en dehors de la Chine pour son lancement. Les appareils seront fabriqués dans une usine à Tamil Nadu. Le but est de réduire encore plus l'écart entre la production en Inde et en Chine, afin de s'émanciper du poids des relations commerciales. Avant la sortie de l'iPhone 14, les iPhone étaient fabriqués en Inde selon un délai de six à neuf mois.Début août, on apprenait également que ce même Foxconn , le plus gros assembleur d'iPhone, avait l'intention de construire deux nouvelles usines au Karnataka, dans le sud de l'Inde, moyennant unAinsi, le Taïwanais Foxconn -son partenaire privilégié en charge de 80% de la production mondial d’iPhone- multiplie les investissements en Inde, avec plus ou moins de chance. Récemment, il a mis fin à un accord de 19,5 milliards de dollars avec une société indienne.