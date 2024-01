iOS 18, une mise à jour historique de l'iPhone ?

Un iOS historique !

A la fin de sa newsletter hebdomadaire, Mark Gurman réserve habituellement une petite section de Q&A. Dans la version de ce jour, il déclare sans embage qu'. Bref de tous les temps !. Forcément, la promesse paraît alléchante et on aimerait en savoir plus sur ce bijou . Mais pour le moment, aucune information n’a réellement filtré hormis(confirmé par Apple) et la possible arrivée d'uneà qui l'on prête le nom de(qui boosterait enfin Siri).En novembre 2023 et contre toute attente (enfin le DMA a peut-être joué une certaine forme de pression),. Elle devrait être lancée via une mise à jour logicielle, et donc en 2024, il est donc vraisemblable que cette fonction intègre iOS 18 et soit présentée à la WWDC.Concrètement, qu’est-ce que cela va changer ?: les accusés de lecture, les indicateurs de saisie, les messages audio, une bien meilleure qualité des images et des vidéos... Il sera possible de partager son emplacement avec d'autres personnes à l'intérieur des fils de discussion et d’envoyer des messages aussi bien en cellulaire qu’avec le WiFi. Le chiffrement sera toujours très fort.(pas question, dit Apple, de renoncer à la sécurité d'iMessage). L’adoption du RCS ne devrait impacter que les SMS envoyés et reçus vers / depuis un Android et existera séparément d'iMessage lorsqu'il sera disponible.Certains se demandent s'il y aura une seule application qui prendra en charge les deux systèmes (comme les anciennes apps multiplateformes) ou deux applications différentes.qui. Apple devrait également intégré une IA générative pour d'autres applications, notamment Apple Music, Pages, Keynote et Xcode.Elle prévoirait ainsiafin d'automatiser des tâches complexes, ce qui impliquerait une plus grande intégration avec l'application Raccourcis. Cette fonctionnalité serait pressentie pour cette année, avec le prochain iOS.. Il s'agit d'un MLLM (pour, ou grand modèle de langage multimodal) capable de traiter des textes et des images.A priori, ce sympathique Furet pourrait déjà, tout en étant plus performant et précis que GPT-4 d'OpenAI.