La sécurité et la confidentialité des données sont deux chevaux de bataille majeurs du marketing d'Apple. Au sien d'un billet de blog officiel . Cette sécurité renforcée fera ses débuts avec iOS 17.4 (dont vous pouvez découvrir les principale nouveautés via notre article dédié ), iPadOS 17.4, macOS 14.4 et watchOS 10.4, dont les versions finales devraient être déployées ces prochains jours.Selon Apple,, permettant grâce auPQ3 (post-quantique de niveau 3) de, et offrantLe chiffrement post-quantique, en sus d'être un nom qui vous fera briller en société si vous le sortez lors d'un dîner, a été conçu(ce qui n'est pas à la portée du premier venu pour le moment). Apple repense donc le chiffrement de bout en bout d'iMessage, le tout sans nécessiter de disposer de la puissance et des capacités d'un ordinateur quantique.Actuellement, le système de chiffrement s'appuie sur une paire de clés chiffrées, ce qui implique que les attaques nécessitent une puissance de calcul capable de déchiffrer ces clés. Selon Apple (et bien d'autres entité, dont des gouvernements),Apple ajoute que(technique dénommée, oudans la langue de Dominique A), lorsqu'ils disposeront de la puissance nécessaire. Vous pouvez consulter les analyses et conclusions d'experts en sécurité, dont celles des équipes du professeur David Basin de l'ETH de Zurich et du professeur Douglas Stebila de l'université de Waterloo , ainsi que les détails techniques de ce nouveau protocole au sein du billet de blog officiel