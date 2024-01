iOS 17.3 et macOS Sonoma 14.3 corrigent plus de 10 failles de sécurité !

De nombreux correctifs de sécurité pour iOS 17.3 et macOS 14.3

Maintenez vos systèmes à jour

Les équipes de Cupertino ont profité de ces mises à jour des systèmes pour intégrer. Il est possible de consulter la liste complète des failles qui ont reçu un correctif avec ces dernières moutures sur les pages officielles de support d'Apple ( ici pour iOS/iPadOS, et là pour macOS)., dont WebKit, Raccourcis, la fonction de recherche au sein de Mail, le Finder, ou encore la gestion du Neural Engine de certaines puces Apple. Certaines de ces failles peuvent être actuellement activement exploitées, la mise à jour vers la dernière version de chaque système est chaudement recommandée pour l'ensemble des utilisateurs (comme à son habitude, Apple a également déployé des mises à jour pour les systèmes plus anciens).Les attaques malveillantes exploitant les failles de sécurité étant de plus en plus nombreuses sur Mac,