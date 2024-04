Leximio : une App pour aider à l'apprentissage des langues (+ code promo -50%)

Figures 4 et 5

J’ai toujours eu un niveau moyen en langue et malgré tous les cours que j’ai pu suivre, je cherchais beaucoup mes mots lors d’une conversation ou lorsque je devais parler ou écrire dans une langue étrangère. J’ai donc recherché sur l’App Store une application dans laquelle je pourrais saisir les mots de vocabulaire que je croise au quotidien, indiquer une traduction et une phrase d’exemple pour illustrer ces nouveaux mots. Mais à part les mastodontes de l’apprentissage de langues en ligne tels que Duolingo, Babbel et compagnie, je n’ai jamais rien trouvé qui correspondait à mon besoin.J’ai donc décidé de créer cette application qui sera un répertoire de mots un peu comme à l’école et les débuts de notre apprentissage de l’anglais. On tenait un petit cahier avec des onglets de A à Z dans lequel on saisissait les mots de vocabulaire à retenir !Soyons honnête, connaître la grammaire anglaise sans vocabulaire ne vous amène à rien, mais connaitre du vocabulaire sans la grammaire peut vous aider à facilement vous faire comprendre. Bien évidemment les deux combinés et c’est le top.Étant d’origine italienne, mon lexique se dit « il mio lessico ». Mélangeons le français et l’italien par exemple; lexique en français, mon en italien et vous obtenez... Leximio.Lorsqu’on ouvre l’application on arrive directement sur notre vocabulaire (figure 1) et d’un coup d’oeil on peut voir tous nos mots et leur traduction classés par langue.La recherche est très puissante car elle utilise aussi bien les mots que leur traduction. Cela permet de répondre en quelques secondes à la question « comment on dit … en anglais ? ». À tester, mais je suis quasiment certain que c’est plus rapide qu’avec Siri 😜 (figure 2)Un filtre est également disponible pour n’afficher que les mots d’une langue précise.Pour ajouter un nouveau mot, là encore la simplicité est de mise. On n'a pas envie de passer 2mn à ajouter un nouveau terme (et si on a envie et bien on peut le faire quand même !)On commence par taper le nouveau mot et là surprise ! L’app détecte automatiquement la langue et affiche un petit drapeau à côté du mot. Bien sûr, une erreur peut arriver et on peut toujours modifier manuellement la langue en touchant le petit drapeau et en choisissant la bonne.Même principe pour la traduction. On peut aussi renseigner une petite phrase d’exemple pour illustrer le nouveau mot ainsi qu’une note personnelle si on le souhaite mais c’est facultatif. Allons à l’essentiel. (figure 3)L’autre fonctionnalité clé de Leximio qui a fait son apparition il y quelques jours, c’est le possibilité de réviser son vocabulaire ! Chaque jour, Leximio sélectionne un mot de notre vocabulaire et nous propose de le deviner (figure 4). L’app enregistre aussi notre résultat et calcule notre série de bonnes réponses en cours et notre meilleure série, une idée que j’ai souhaité mettre en place pour nous aider à rester motivé !Voici les fonctionnalités de Leximio qui se veut simple, mais terriblement efficace. C’est 30s de notre temps chaque jour pour enrichir son vocabulaire dans + de 40 langues !Beaucoup d’idées dont voici une liste des principales:Faire une suggestion de traduction lorsqu’on saisi un nouveau motPouvoir enregistrer la prononciation d’un mot et l’écouter à volonté pour améliorer son accentIntégrer la méthode de révision par répétitions espacées, appelée SRS et qui est scientifiquement prouvéeProposer des packs de mots à ajouter dans son vocabulaire, classés par niveau et par thèmeAfin d’être sûr de faire évoluer Leximio en fonction des besoins des utilisateurs, je communique les idées d’amélioration dans la Roadmap qui est accessible dans l’app (figure 5) et surtout, chaque utilisateur de Leximio peut voter pour la ou les fonctionnalités qu’il souhaiterait. Une manière pour moi d’être proche des utilisateurs et de les faire participer au développement de l’outil.L’application est gratuite au téléchargement et on peut ajouter 30 mots dans son vocabulaire ce qui permet de découvrir l’app et de se rendre compte de son utilité. Pour passer à l’étape suivante, plusieurs options:On débloque la limite de 30 mots pour 0.99€, paiement en une foisSi on souhaite accéder à la fonction de révision (et de débloquer la limite de 30 mots), on a le choix entre:Un abonnement mensuel de 1.99€/mois avec 3 jours d’essaiUn abonnement annuel de 19.99€/an avec 7 jours d’essaiSi on souhaite payer l’application en une fois, et avoir accès à toutes les fonctionnalités à vie, y compris les futures fonctionnalités, alors je conseille sans hésiter le Pass Ultime à 49.99€Pour résumer, pour moins cher qu’un café par mois ☕️, on enrichi son vocabulaire en 30s par jour sans se prendre la tête, que demander de plus ?A l’occasion d’un partenariat avec Mac4Ever, l’abonnement annuel est réduit de plus de 50% et passe de 19.99€/an à 8.99€/an pour les 500 premiers utilisateurs grâce au code « MAC4EVER ».Le Pass Ultime quant à lui est aussi réduit de 50% et passe de 49,99€ à 24.99€ jusqu'au 5 mai 2024 inclus