iOS 18 va-t-il révolutionner l'écran d'accueil de l'iPhone ?

Une IA pour relooker l'iPhone ?

Les projets d’Apple

devrait améliorer la façon dont Siri et l'application Messages peuvent répondre aux questions et remplir automatiquement les phrases

En attendant, Mark Gurman -canal officieux des petites nouvelles de Cupertino- revient sur l’une des grandes annonces de la WWDC, iOS 18., même si on ne sait pas très bien ce que cela représente. L’arrivée des widgets et des modes de concentration avait été assez-voire complexe- impliquant de passer un temps certain à paramétrer son écran d’accueil en fonction de ses humeurs ou son agenda !. Encore faudrait-il qu’Apple rattrape son retard vis-à-vis des autres géants de la technologie,. Pour Mark Gurman, iOS 18 inclura donc une pléthore de fonctionnalités d'IA (mais lesquelles ?€ pour aider à gérer sa vie quotidienne.Apparemment, il ne s'agirait pas d'une IA maison. En effet,, à moins qu'une autre IA (Open Ai ? Mistral AI ?) ne vienne récupérer le marché. Cette annonce pourrait donc être faite lors de la WWDC, et être la fameuselors des derniers résultats.Hormis les changements de design et d'interface,. Cette dernière. Apple devrait également intégré une IA générative pour d'autres applications, notamment Apple Music, Pages, Keynote et Xcode.