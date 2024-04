Tinder lance la fonction Partage ton Date

Chez Tinder, nous continuons à proposer de nouvelles fonctionnalités qui visent à créer une expérience amusante, sûre et respectueuse pour tous. Discuter de ses projets avec ses amis et sa famille est une habitude courante. “Partage ton Date” simplifie ce partage d'informations afin que les célibataires se concentrent sur eux et la préparation de leur rendez-vous

Une fonctionnalité inspirée des utilisateurs

un.e utilisateur.rice de Tinder sur cinq (18 %) partage ses projets de rendez-vous avec sa mère

Grâce à un simple lien et directement à partir de l'application, les utilisateurs.rices peuvent partager des informations sur leur rendez-vous, notamment le lieu, la date, l'heure et une photo de leur date. Iels peuvent décider avec qui iels veulent partager leur rendez-vous et créer un nombre illimité d’alertes dans l'application jusqu'à 30 jours à l'avance. Les alertes de rendez-vous sont également modifiables, de sorte que si les timings changent à la dernière minute, les utilisateurs.rices pourront simplement mettre à jour les informations dans l'application pour tenir leur entourage au courant .

Ceux qui utilisent les Apps de rencontre, ou qui ont des connaissances qui le font, le savent bien., que ce soit pour avoir un avis, pour se rassurer, ou tout simplement pourdiscuter. Jusque-là, la technique la plus commune consistait à effectuer une bonne vieille capture d'écran avant de l'envoyer à vos connaissances. Selon Melissa Hobley, directrice marketing de Tinder :Selon Tinder, un des poids lourds de l'industrie du rencard,. Mieux et plus précis, selon un récent sondage,. Afin de s'adapter aux envies et usages de ses utilisateurs, la firme lance la fonction Partage ton Date, Attention, il ne s'agit bien évidemment pas de partager le rendez-vous à plusieurs (il y a des Apps pour cela), mais d'envoyer à vos amis directement depuis l'interface de l'App un lien comportant des informations et détails sur le rendez-vous à venir.Vos connaissances pourront donc(photo, âge),le tout avec une partie dédiée permettant de laisser des commentaires. Le lien pourra être envoyé jusqu'à 30 jours avant la rencontre, et il ne sera pas obligatoire de posséder un compte Tinder pour le consulter (les utilisateurs de Tinder disposeront de davantage d'informations)., aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Inde, en Allemagne, en Irlande, au Japon, au Brésil, à Singapour, en Suisse, au Mexique, en Corée, au Vietnam et en Thaïlande.