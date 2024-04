Facebook Messenger : Comment envoyer des photos HD et des fichiers volumineux ?

Image créée par Copilot

Un alignement avec WhatsApp

Quelles nouveautés pour Messenger ?

Depuis le mois d’août 2023,, en haute résolution avec une faible compression, ce qui a été largement demandé par les utilisateurs. En effet, la qualité standard réduit davantage les photos prises avec un iPhone, la qualité HD maintient l'image à sa définition d'origine (ce qui est très pratique aussi pour envoyer des photos entre iPhone et Android).En outre,. Une nouvelle fenêtre surgira en bas pour proposer deux nouveaux choix possibles. Quand on opte pour Sélectionner une photo ou une vidéo, on peut alors envoyer une photo en format HEIC/ une vidéo en format MOV (avec toujours la possibilité d’y adjoindre un message). Le format sera mentionné sur la photo ou la vidéo.lors de l'envoi d'une image à quelqu'un d'autre. Et cela fonctionne exactement comme sur WhatsApp. La fonction est en cours de déploiement (encore un peu de patience pour celles et ceux qui ne verraient pas encore l'option).En outre, l, de sorte que les utilisateurs n'ont pas à passer via d'autres plates-formes pour partager des documents volumineux. Elle en profite pour ajouter un QR code au profil d'un utilisateur pour faciliter la prise de contact avec un autre compte Messenger.Par ailleurs, une autre fonctionnalité est à venir sur Facebook Messenger,(comme sur l'iPhone). Les membres du groupe pourront afficher, ajouter, supprimer et télécharger des photos et des vidéos à partir de l'album partagé.