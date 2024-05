L’app Calendrier optimisée avec iOS 18 et macOS 15

Une refonte pour l'app Calendrier

Et une seule application fusionnée ?

Ainsi, Cupertino nous concocteraitr, qui devrait être déployée en 2024 (peut-être pas lors de la version initiale). Elle comprendrait la possibilité, sans avoir besoin de lancer l'application Rappels.Pour cela, il suffirait dedans les vues Jour, Semaine ou Mois pour faire apparaitre une option et définir un rappel / planifier un événement. Par la même occasion, on pourra aussi choisir un titre et ajouter une note ou customiser son rappel. Ou encore sélectionner une date, une heure et un lieu spécifiques pour les nouveaux rappels, ainsi qu'un paramètre de priorité., les évènements créés se retrouvent de la même manière, dans l’une ou l’autre application.En plus de cette intégration des rappels,. Par exemple dans la vue Aujourd'hui, les chiffres qui indiquent les heures deviendront légèrement plus grands que dans la version actuelle.Mais on devrait trouver